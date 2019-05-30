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Запуск горячей воды в Бийске начали на неделю раньше срока

, ИА "Амител"
Вода вернется ко всем потребителям, кроме 200 домов, где понадобилось дополнительное время на ремонт трубопровода

29 и 30 мая 2019 года теплосетевое подразделение Сибирской генерирующей компании в Бийске начало запуск горячего водоснабжения для основного количества потребителей после проведенных гидравлических испытаний тепловых сетей на прочность и последующих ремонтов. В адрес управляющих организаций уже направлены оповещения о необходимости подготовить оборудование домов к возобновлению подачи ресурса.

Подача ресурса будет возобновлена для всех потребителей Бийской ТЭЦ, кроме 200 домов. Они подключены к трубопроводам, повреждения на которых требуют большого количества времени для качественного устранения. Речь идет о локальных ремонтах в районах вокзала, Первого участка, квартала Аб, Треста, Старого центра, по переулку Училищному и в микрорайоне Зеленый клин. Там работы продолжатся до 5 июня. Но теплоэнергетики рассчитывают, что на большинстве этих объектов горячая вода появится 2-3 июня.

Выход на исходные параметры подачи горячей воды после гидравлических испытаний и ремонтов осуществляется в течение 7 дней. После заполнения магистральных и квартальных сетей управляющие организации должны обеспечить подачу ресурса в дома. В период пусконаладочных работ возможны повторные отключения горячего водоснабжения по причине выявления локальных дефектов на отдельных участках тепловых сетей и внутридомовых коммуникациях.

Отметим, что в процессе проведения гидравлических испытаний на тепловых сетях, которые проходили с 14 по 22 мая, было обнаружено 109 повреждений коммуникаций. 49 из них уже устранены. До 5 июня специалисты теплосетевого подразделения СГК устранят и остальные. В первую очередь те, которые влияют на подачу горячей воды горожанам. Таких повреждений на сегодняшний день 52.

Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

30.05.2019 14:45
Гость

Вот что значит забота о людях! Не то что в краевом центре.

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