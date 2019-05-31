Блондинка или брюнетка: выбери самый удачный образ звездных красавиц

31 мая во всем мире отмечают День блондинок. По статистике, обладательниц натурального светлого цвета волос на планете гораздо меньше, чем брюнеток, но благодаря современным красителям в блондинку может превратиться любая девушка.
Перед соблазном предстать в образе белокурого ангела не могут устоять и звезды Голливуда. Многие из них не раз экспериментировали с цветом волос. Какие-то эксперименты были удачными, какие-то нет. Редакция Amic.ru предлагает читателям оценить образы известных красавиц и решить, какой же цвет волос им идет больше.
Ну, а на десерт несколько интересных фактов о блондинках:
- Мужчины воспринимают блондинок более молодыми, привлекательными и здоровыми.
- Блондинки кажутся мужчинам менее серьезными, а потому менее подходящими для длительных отношений.
- Средний уровень IQ у блондинок выше, чем у брюнеток и шатенок, среди них чаще встречаются гении.
- Среди блондинок больше женщин со средним и низким уровнем интеллекта.
- Блондинки менее выносливы, чем брюнетки.
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Комментарии
Какие-то взаимоисключающие параметры... Вы уж определитесь интеллектуальный коэффициент у них больше, или все -таки "больше женщин со средним и низким уровнем интеллекта". Или вы считаете что существо с низким интеллектом лучше пишет тест IQ? Шарики за ролики заходят от такой логики))) Явно не блондинка писала. И причем тут выносливость? Или женщина это ишак для того чтобы на ней кирпичи возить?