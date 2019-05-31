Блондинка или брюнетка: выбери самый удачный образ звездных красавиц

31 мая во всем мире отмечают День блондинок. По статистике, обладательниц натурального светлого цвета волос на планете гораздо меньше, чем брюнеток, но благодаря современным красителям в блондинку может превратиться любая девушка.

Перед соблазном предстать в образе белокурого ангела не могут устоять и звезды Голливуда. Многие из них не раз экспериментировали с цветом волос. Какие-то эксперименты были удачными, какие-то нет. Редакция Amic.ru предлагает читателям оценить образы известных красавиц и решить, какой же цвет волос им идет больше.

Ну, а на десерт несколько интересных фактов о блондинках: