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В бюджет хотят внести еще 4,7 млрд рублей на доплаты к пенсии

, ИА "Амител"
Общая сумма при принятии проекта составит 1,38 триллиона рублей
На пенсионные выплаты в 2019 году планируется увеличить бюджет / Фото: rusevik.ru

На пенсионные выплаты в 2019 году планируется увеличить бюджет / Фото: rusevik.ru

В Госдуму внесен проект правительственных поправок в бюджет на 2019 год, сообщает РИА "Новости".

Среди прочего они предусматривают дополнительные средства на софинансирование региональной социальной доплаты к пенсии.

Бюджет программы "Социальная поддержка граждан" предлагают расширить на 4,765 млрд рублей. Таким образом, он достигнет 1,38 триллиона рублей.

Помимо этого, проект предполагает увеличение финансирования выплат пособий детям погибших сотрудников МВД (на 362,3 млн рублей) и несколько иных мер поддержки.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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