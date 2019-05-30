Родственники 43-летнего утонувшего в реке жителя села Санниково в Алтайском крае уже третью неделю не могут найти его тела и просят о помощи. Эта информация размещена в паблике "Инцидент 22" в соцсети "ВКонтакте".

ЧП произошло 13 мая в Санниково. Мужчина утонул в реке Лосиха, причины не сообщаются.

"Сегодня уже 13 дней как мы его ищем на лодках и c помощью водолазов. Возможно, унесло ближе к Оби. Была высокая вода, возможно и в Обь уже унесло. Просьба к рыбакам: проглядывать берега и воду. Нужны добровольцы и волонтеры. Нас мало на поиске, одни не справимся. 13 дней – уже должен всплыть. Помогите найти брата", – написала участница сообщества Ольга.

Его приметы: рост 160 см, худой, на правой руке татуировки в виде карт, порванная цепь, на животе ниже пупка четыре длинных горизонтальных пореза. Был одет в темную олимпийку и темные спортивные брюки.

Связаться с Ольгой можно по телефону 8-983-174-91-05.