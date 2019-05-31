Люди-мутанты, игрушки и "Курск": что смотреть в кинотеатрах в июне

Лето – традиционно пора блокбастеров. В отличие от прошлого года, когда в кинотеатрах практически нечего было смотреть, в этот раз есть несколько интересных проектов. Большинство из них выходит как раз в июне. Новые "Люди Икс", четвертая часть "Истории игрушек" и многое другое. Смотрим обзор самых интересных новинок, которые можно будет увидеть в ближайшее время в барнаульских и алтайских кинотеатрах.