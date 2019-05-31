Среди школьников стало очень много курящих. Согласно анонимному опросу, проведенному в российских школах, курят более 60% детей до 16 лет. Об этом в прямом эфире программы "Тема дня" на радио "Эхо Москвы в Барнауле" (69,11 УКВ) рассказала врач-пульмонолог Диагностического центра Алтайского края Евгения Боброва. Кстати, в пятницу, 31 мая, отмечается Международный день борьбы с курением.

"Курение входит в норму у детей с 10-11 лет. В России проводили анонимный опрос школьников. Среди учащихся до 16 лет 60% уже курят, из них большинство – девочки. Видимо, для детей это атрибут взрослой жизни. Часто ребенок делает так, как его родители", – рассказала специалист.

Остро строит проблема и курения женщин вообще, и беременных женщин в частности. По ее словам, сигарета влияет абсолютно на все органы малыша, который находится в утробе курящей матери.

Абсолютно негативно Евгения Боброва высказалась и по поводу вейпов, сигарет и кальянов, которые сегодня также очень распространены у подростков и молодежи. Да, концентрация никотина меньше, ее может даже и не быть, но всегда есть другие опасные составляющие: формальдегиды, вкусовые добавки, мышьяк. Кстати, в табачный дым входит около 3000 веществ, в том числе 60 канцерогенов.

Также врач напомнила, какие заболевания вызывает курение. Это и смертельно опасные рак и хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ), и астма, от которой не умирают, но она доставляет очень много трудностей больным, а также синусит, гайморит, бронхит и другие заболевания носоглотки и легких.

Бросить курить сначала надо в голове, дала совет доктор. Самое главное – решить завязать с вредной привычкой, а уже в помощь специальные пластыри и таблетки, которые действительно эффективны. Однако многие пациенты даже при серьезных заболеваниях органов дыхания продолжают активно курить. На лекарства тратят даже больше, чем на сигареты.

Евгения Боброва рассказала о причинах никотиновой зависимости, действительно ли легкие и суперлегкие сигареты безопаснее обычных, правда ли, что курение снимает стресс, а бросание приводит к пополнению и о многом другом.