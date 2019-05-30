Дожди, грозы и град передают алтайские синоптики на вторую половину 30 мая и в ночь на 31 мая. МЧС призывает жителей региона воздержаться от поездок и соблюдать правила безопасности.

"На территории региона во второй половине дня 30 мая и в начале ночи 31 мая местами в восточных и предгорных районах ожидаются дожди, грозы, местами в предгорьях сильные дожди, град, усиление ветра до 17-22 м/с", – сообщают в МЧС.

Спасатели напоминают о важности соблюдения правил безопасности. Так, при граде не рекомендуется выходить на улицу, держаться подальше от окон и деревьев. При сильном ветре на улице обходите рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрывайтесь под деревьями. При грозе и сильном дожде воздержитесь от поездок.

Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Алтайскому краю: 8 (3852) 65-82-19. Телефон пожарно-спасательной службы: 101.