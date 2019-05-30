Бывший сапер Рифат Закиров, работавший преподавателем Военно-космической академии (ВКА) имени Можайского, взят под домашний арест в связи со взрывом в учебном заведении, сообщает "Коммерсантъ".

По версии следствия, мужчина сконструировал и принес взрывное устройство в ВКА и сам же обратил внимание на бесхозный пакет.

Заглянув в него, он заявил, что там взрывное устройство и провел эвакуацию курсантов. Затем он облачился в бронежилет и отправился обезвреживать устройство.

Для этого он попытался перенести его в безопасное место. Именно во время транспортировки бомба и взорвалась.

К счастью, она не была начинена поражающими веществами, и экс-сапер остался жив, отделавшись контузией.

Следователи полагают, что сапер планировал героически обезвредить взрывное устройство, чтобы решить свой жилищный вопрос.

Дело в том, что первую квартиру, приватизированную военным, заняли его родственники, а второе служебное жилье не дают приватизировать, так как у него уже имеется одна квартира.

Уже длительное время Закиров безуспешно добивался права оформить служебное жилье в собственность, но ему этого так и не удалось.

Следствие склоняется к версии, что преподаватель военной академии надеялся на благосклонность судей или начальства в "квартирном вопросе", если он станет героем, спасшим студентов.

Но трюк не удался и теперь мужчине предъявлено обвинение в хищении взрывчатки с использованием служебного положения, а также ее незаконной перевозке и хранении (ч. 3 ст. 226 и ч. 1 ст. 221.1 УК РФ).