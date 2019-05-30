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Бесплатный спортзал открыли в алтайском селе местные бизнесмены

, ИА "Амител"
И даже привезли туда тренера
Фото: Минсельхоз Алтайского края

Фото: Минсельхоз Алтайского края

Предприниматели села Дружба Целинного района открыли бесплатный спортивный зал для местных жителей. Подробности сообщает пресс-служба правительства Алтайского края.

Спортивный зал оснащен оборудованием для лечебной физкультуры, изготовленным на барнаульском предприятии. Все занятия бесплатные и ведет их тренер лечебно-оздоровительной физкультуры Борис Костюк. Он переехал в Дружбу из Бийска по приглашению предпринимателей.

"Нисколько не жалею, что переехал в Дружбу. Удивляюсь и восхищаюсь тем, что здесь так заботятся о местных жителях, внимательно относятся к здоровому образу жизни, популяризируют спорт", – рассказал Борис Костюк.

Кстати, несколько лет назад здесь при помощи местных фермеров и средств из бюджета построили современную хоккейную коробку.

  

 

Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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