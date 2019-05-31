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Как часто в Барнауле появляются новые улицы и кто им придумывает названия

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
В Барнауле появилась новая улица. Ей дали имя героя Великой Отечественной войны
Фото: улица Сергея Ускова

Фото: улица Сергея Ускова

Впервые за долгое время в Барнауле появилась новая улица. Она расположилась в микрорайоне Дружный. Несмотря на обещания городских властей о том, что первая же новая улица будет носить имя бывшего губернатора края Михаила Евдокимова, ее назвали в честь почетного гражданина края Василия Тимофеевича Христенко. Разбираемся, как часто в Барнауле появляются новые улицы и как их называют.

Где эта улица и кто такой Василий Христенко?

Улица Василия Христенко появилась в новом микрорайоне Дружный и соединит Павловский тракт и улицу Сергея Семенова. В перспективе там появятся новые дома, которые спроектируют крупнейшие застройщики. Имя улице присвоено в честь участника Великой Отечественной войны Василия Христенко. О нем известно, что он родился в 1925 году в селе Большая Михайловка Кировского района Карагандинской области Казахстана. В Великую Отечественную войну был разведчиком, командиром бронетранспортера. Герой соцтруда, полный кавалер Ордена Славы. После войны, в 1950 году работал следователем, помощником прокурора и прокурором Топчихинского района Алтайского края. Возглавлял Топчихинский, а затем Алейский райисполкомы, стал первым секретарем Змеиногорского горкома и Шипуновского райкома КПСС, первым заместителем председателя Алтайского крайисполкома. Скончался 9 февраля 2010 года и был похоронен в Барнауле.

Чьи еще имена носят улицы Барнаула?

В основном улицы в столице Алтайского края называют в честь героев разных войн (в том числе и современных) и сотрудников правоохранительных органов. Например, улица Сергея Ускова в новом микрорайоне Индустриального района Барнаула названа в честь современного героя. Усков был старшим прапорщиком милиции. Несколько раз был в командировке на Северном Кавказе, где в 90-е годы шла война. Дважды – в 1995 году. В марте 1996 года выехал в составе ОМОН в Чеченскую Республику. 28 апреля ему предстояла инженерная разведка. Рано утром группа на БТРах отправилась выполнять задание, но по пути попала под огонь боевиков. В бою Усков прикрыл собой старшего группы разминирования, однако сам получил смертельное ранение. Указом президента РФ № 1329 от 6 сентября 1996 года за мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга, старший прапорщик милиции Усков Сергей Петрович награжден орденом Мужества (посмертно). Приказом МВД России № 98 от 10 февраля 1999 года навечно зачислен в списки личного состава ОМОН при УВД Алтайского края.

Также относительно недавно в столице края появилась и именная улица Сергея Семенова, сотрудника ОМОН ГУ МВД России по Алтайскому краю, погибшего при исполнении служебных обязанностей 30 июля 2000 года на территории Чеченской Республики. В 2012 году в честь его была названа новая улица и установлена мемориальная доска на первом доме. Кроме того, имя Сергея Семенова носит и одна из городских школ.

Кто решает, как называть улицы в Барнауле?

Согласно решению городской Думы №333, присвоение наименований элементам улично-дорожной сети, в том числе улицам, относится к функциям комитета по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула. Специальная культурологическая комиссия определяет, какое название лучше всего подходит новой улице. По положению, наименования улиц города Барнаула делаются при условии обеспечения единых исторических, культурных и географических подходов, соблюдения правил топонимики и русского языка.

Какие еще улицы появились за последние годы в Барнауле?

Сразу несколько новых улиц в Барнауле появились в 2016 году: Апельсиновая, Ирисовая и Колосковая. Кроме того, в Барнауле стало на два проезда больше – появились Травяной и Чайный. Почему комиссия решила выбрать названия, имеющие цветочную и гастрономическую коннотацию – неизвестно. В настоящее время в городе Барнауле улицы, не имеющие названия, отсутствуют. Формирование новых улиц будет возможно в ходе разработки документации по планировке территорий, предусмотренных проектом Генерального плана городского округа – города Барнаула Алтайского края под новое жилищное строительство.

А как там с улицей Михаила Евдокимова?

Уже много лет общественники добиваются, чтобы в Барнауле появилась улица или сквер, названные в честь нашего земляка, артиста и губернатора Михаила Евдокимова. Однако этого так и не происходит. Известно, что против увековечивания памяти артиста таким образом негласно высказывался экс-губернатор Александр Карлин. Однако в конце 2017 года депутат Госдумы от Алтайского края Николай Герасименко на своей странице в социальной сети опубликовал ответ администрации города, где ему пообещали назвать улицу в честь Евдокимова.

"Получил наконец ответ на свой депутатский запрос в администрацию Барнаула об увековечивании памяти Михаила Сергеевича Евдокимова в связи с юбилеем. Обещают новую магистральную улицу назвать его именем", – написал депутат.

К записи также прилагается скан ответа из мэрии, из которого следует, что культорологическая комиссия города приняла решение, что при разработке проекта планировки крупного квартала или микрорайона будет рассмотрен вопрос о присвоении одной из улиц имени Михаила Евдокимова.

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Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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Комментарии

31.05.2019 07:05
- гость -

Цветочная и гастрономическая коннотация-это "обыкновенная практика" тех комиссий.Как,например,фруктовая лимонно-апельсиновая ).А вот что касается чиновников и прокуроров...Как там у Маяковского:"...чтобы, умирая, воплотиться в пароходы, в строчки и в другие долгие дела." Как-то не к месту эти "долгие дела" в названиях улиц.

0  0
31.05.2019 07:45
АБОРИГЕН

Весь этот совковый говнострой будет снесен еще в этом веке. Да, да, все эти дружные и невские будут снесены и перестроены уже в этом веке. Название улиц как и сами улицы возможно уцелеют.

0  0
31.05.2019 08:31
- гость -

Назовите не улицу именем Евдокимова, а скажем целый квартал.

0  0
31.05.2019 09:18
- гость -

Травяная улица.......... нда, говорящее название...

0  0
31.05.2019 09:39
- гость -



-


Назовите не улицу именем Евдокимова, а скажем целый квартал.

-За какие такие заслуги???
максимум ДК в селе Верх=Обское.

0  0
31.05.2019 09:55
- гость -

С чем в Барнауле связано название площади именем физика-теоретика Сахарова?

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31.05.2019 10:18
- гость -

Да ладно вам, какой чай пила комиссия, когда утвердила улицу Томского Мушкетерского Полка?

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