Впервые за долгое время в Барнауле появилась новая улица. Она расположилась в микрорайоне Северо-Западный. Несмотря на обещания городских властей о том, что первая же новая улица будет носить имя бывшего губернатора края Михаила Евдокимова, ее назвали в честь почетного гражданина края Василия Тимофеевича Христенко. Разбираемся, как часто в Барнауле появляются новые улицы и как их называют.

Где эта улица и кто такой Василий Христенко?

Улица Василия Христенко появилась в новом микрорайоне Дружный и соединит Павловский тракт и улицу Сергея Семенова. В перспективе там появятся новые дома, которые спроектируют крупнейшие застройщики. Имя улице присвоено в честь участника Великой Отечественной войны Василия Христенко. О нем известно, что он родился в 1925 году в селе Большая Михайловка Кировского района Карагандинской области Казахстана. В Великую Отечественную войну был разведчиком, командиром бронетранспортера. Герой соцтруда, полный кавалер Ордена Славы. После войны, в 1950 году работал следователем, помощником прокурора и прокурором Топчихинского района Алтайского края. Возглавлял Топчихинский, а затем Алейский райисполкомы, стал первым секретарем Змеиногорского горкома и Шипуновского райкома КПСС, первым заместителем председателя Алтайского крайисполкома. Скончался 9 февраля 2010 года и был похоронен в Барнауле.

Чьи еще имена носят улицы Барнаула?

В основном улицы в столице Алтайского края называют в честь героев разных войн (в том числе и современных) и сотрудников правоохранительных органов. Например, улица Сергея Ускова в новом микрорайоне Индустриального района Барнаула названа в честь современного героя. Усков был старшим прапорщиком милиции. Несколько раз был в командировке на Северном Кавказе, где в 90-е годы шла война. Дважды – в 1995 году. В марте 1996 года выехал в составе ОМОН в Чеченскую Республику. 28 апреля ему предстояла инженерная разведка. Рано утром группа на БТРах отправилась выполнять задание, но по пути попала под огонь боевиков. В бою Усков прикрыл собой старшего группы разминирования, однако сам получил смертельное ранение. Указом президента РФ № 1329 от 6 сентября 1996 года за мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга, старший прапорщик милиции Усков Сергей Петрович награжден орденом Мужества (посмертно). Приказом МВД России № 98 от 10 февраля 1999 года навечно зачислен в списки личного состава ОМОН при УВД Алтайского края.

Также относительно недавно в столице края появилась и именная улица Сергея Семенова, сотрудника ОМОН ГУ МВД России по Алтайскому краю, погибшего при исполнении служебных обязанностей 30 июля 2000 года на территории Чеченской Республики. В 2012 году в честь его была названа новая улица и установлена мемориальная доска на первом доме. Кроме того, имя Сергея Семенова носит и одна из городских школ.

Кто решает, как называть улицы в Барнауле?

Согласно решению городской Думы от 333, присвоение наименований элементам улично-дорожной сети, в том числе улицам, относится к функциям комитета по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула. Специальная культурологическая комиссия определяет, какое название лучше всего подходит новой улице. По положению, наименования улиц города Барнаула делаются при условии обеспечения единых исторических, культурных и географических подходов, соблюдения правил топонимики и русского языка.

Какие еще улицы появились за последние годы в Барнауле?

Сразу несколько новых улиц в Барнауле появились в 2016 году: Апельсиновая, Ирисовая и Колосковая. Кроме того, в Барнауле стало на два проезда больше – появились Травяной и Чайный. Почему комиссия решила выбрать названия, имеющие цветочную и гастрономическую коннотацию – неизвестно. В настоящее время в городе Барнауле улицы, не имеющие названия, отсутствуют. Формирование новых улиц будет возможно в ходе разработки документации по планировке территорий, предусмотренных проектом Генерального плана городского округа – города Барнаула Алтайского края под новое жилищное строительство.

А как там с улицей Михаила Евдокимова?

Уже много лет общественники добиваются, чтобы в Барнауле появилась улица или сквер, названные в честь нашего земляка, артиста и губернатора Михаила Евдокимова. Однако этого так и не происходит. Известно, что против увековечивания памяти артиста таким образом негласно высказывался экс-губернатор Александр Карлин. Однако в конце 2017 года депутат Госдумы от Алтайского края Николай Герасименко на своей странице в социальной сети опубликовал ответ администрации города, где ему пообещали назвать улицу в честь Евдокимова.

"Получил наконец ответ на свой депутатский запрос в администрацию Барнаула об увековечивании памяти Михаила Сергеевича Евдокимова в связи с юбилеем. Обещают новую магистральную улицу назвать его именем", – написал депутат.

К записи также прилагается скан ответа из мэрии, из которого следует, что культорологическая комиссия города приняла решение, что при разработке проекта планировки крупного квартала или микрорайона будет рассмотрен вопрос о присвоении одной из улиц имени Михаила Евдокимова.