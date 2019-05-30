На 1 мая 2019 года обеспеченность учебниками в барнаульских школах составила 96,6%. Такие данные привела начальник отдела развития образования городского комитета по образованию Лариса Первун на заседании Совета женщин в администрации Барнаула. Подробности сообщает пресс-центр мэрии.

Школам недостает учебников из нового перечня по технологии, физической культуре, искусству, музыке, ОБЖ, информатике, второму иностранному языку.

На учебный год 2018-2019 было закуплено 128,9 тысячи комплектов учебников на 58 млн рублей из краевого бюджета, 563 комплекта на 272 тысячи рублей – из городского. Еще 18,8 тысячи комплектов было куплено за иные средства на сумму 6,6 млн рублей. Также школам подарили несколько тысяч комплектов на сумму 4,2 млн рублей.

В 2019 году школы купят учебников из расчета не менее 900 рублей на ребенка.

Она добавила, что школа должна выдавать бесплатно учебники и учебно-методические материалы для обучающихся по основным образовательным программам в пределах федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС). Учебники без знака ФГОС, входящие в федеральный перечень, например, рабочие тетради, выдаются бесплатно только если они прописаны приказом директора школы. Другие рабочие тетради не являются обязательными и приобретаются родителями на добровольной основе самостоятельно.