На 1 мая 2019 года обеспеченность учебниками в барнаульских школах составила 96,6%. Такие данные привела начальник отдела развития образования городского комитета по образованию Лариса Первун на заседании Совета женщин в администрации Барнаула. Подробности сообщает пресс-центр мэрии.
Школам недостает учебников из нового перечня по технологии, физической культуре, искусству, музыке, ОБЖ, информатике, второму иностранному языку.
На учебный год 2018-2019 было закуплено 128,9 тысячи комплектов учебников на 58 млн рублей из краевого бюджета, 563 комплекта на 272 тысячи рублей – из городского. Еще 18,8 тысячи комплектов было куплено за иные средства на сумму 6,6 млн рублей. Также школам подарили несколько тысяч комплектов на сумму 4,2 млн рублей.
В 2019 году школы купят учебников из расчета не менее 900 рублей на ребенка.
Она добавила, что школа должна выдавать бесплатно учебники и учебно-методические материалы для обучающихся по основным образовательным программам в пределах федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС). Учебники без знака ФГОС, входящие в федеральный перечень, например, рабочие тетради, выдаются бесплатно только если они прописаны приказом директора школы. Другие рабочие тетради не являются обязательными и приобретаются родителями на добровольной основе самостоятельно.
Комментарии
Ну, ну, каждый год собирают...
Правда? Эти жулики не хотят рассказать сколько рабочие тетради к этим учебникам стоят? Раньше нам хватало тетрадки в клеточку и линеечку, а теперь? Выдают они на добровольной основе. Ну-ну... Как говорится ... не мешки ворочать...
сдаем каждый год по тысяче рублей!
где деньги/учебники оседают?
в барнауле 100 школ это примерно 120 000 учеников +- по 1000 рэ с каждого
СТО ДВАДЦАТЬ МИЛЛИОНОВ рублей
Вот чего опять врут? На учебники выделяют 700 р на ребёнка. Это один!!! Учебник. Чего народ злите недоумки?
На бумаге у нас как всегда всё в ажуре! И деньги школам дают, и учебников хватает.... Вопрос в том сколько дают и можно ли еще пользоваться имеющимися учебниками?!
Как говорит моя подруга по поводу выделяемых денег: "Детское пособие нам же тоже дают. Ну и что, что оно маленькое. Его ведь дают! Государство свою обязанность выполнило! А что Вы на него можете купить, это уже Ваши проблемы!". Вот и с учебниками такая же фигня. Вроде и дали денег, но выживает школа только за счет родителей.