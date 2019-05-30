Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов в эфире телеканала NewsOne рассказал о критической ситуации в стране с государственным долгом, сообщает РБК.

Он обратил внимание на растущие в геометрической прогрессии задолженности и все более тяжелые условия новых кредитов.

По его оценке, такая государственная политика неизбежно приведет к дефолту.

"Это будет катастрофа, но к этой катастрофе, надо признать, при данной экономической политике мы теперь и идем", – заявил Суслов.

По его словам, в случае дефолта "бедные граждане Украины окончательно станут нищими", а цены "вырастут в разы".

Ранее президенту Украины Владимиру Зеленскому олигарх Игорь Коломойский рекомендовал объявить дефолт, чтобы "списать все долги", как Греция.