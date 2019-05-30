Новосибирские полицейские возбудили уголовное дело в отношении 65-летнего жителя Алтайского края, который продал на ярмарке медаль "За отвагу". Подробности сообщает пресс-служба МВД по области.
"Установлено, что 65-летний житель Алтайского края, находясь на ярмарке в Дзержинском районе Новосибирска, незаконно сбыл медаль "За отвагу". Мужчина был задержан сотрудниками полиции во взаимодействии с сотрудниками Управления ФСБ России по Новосибирской области и доставлен в полицию, а медаль – изъята и направлена в Экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Новосибирской области на исследование, подтвердившее подлинность награды", – сообщили в полиции.
Также у мужчины обнаружили медали "За отвагу", "Партизану Великой Отечественной войны" I степени, "За взятие Кенигсберга", "За взятие Берлина", "За спасение утопающих", "За освобождение Варшавы", "За оборону Москвы", а также орден "Боевого Красного Знамени", орден "Отечественной войны" II степени, орден "Красной Звезды".
Было возбуждено уголовное дело по статье 324 УК РФ "Сбыт государственных наград", которое теперь передано в суд.
Комментарии
Это была его медаль? и он ее решил продать ?
если это так, то авторам пенсионной реформы можно публично сделать себе харакири как честным людям.
30.05.2019 18:00
- гость -
жертва ЕГЭ? 65 лет! Какие медали ВОВ??? Максимум, от старшего родственника, который воевал. Но, "география" медалей очень разнообразна. Вряд ли они принадлежат одному человеку. Этакий партизан, оборонявший Москву, а затем через Кёниг дошедший до Берлина. Прям, Супермен.
30.05.2019 18:00
- гость -
Вот вряд ли его! Посмотрите, какие медали у него обнаружили! А год рождения - 1954.
Этого государства давно нет. А за сбыт георгиевских крестов тоже ласты крутят?
Тоже интересно государственные награды несуществующего государства...
информации опять мало, чьи награды не понятно, но одно точно пенсионер не от хорошей жизни их продавал.