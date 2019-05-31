Богатый урожай, который можно легко вырастить и выгодно продать, – мечта любого фермера, в достижении которой, пожалуй, никак не обойтись без удобрений. Опытные аграрии уже давно выработали свои схемы подкормок, однако даже привычные, применяемые годами методы в современных условиях не всегда работают так эффективно, как хотелось бы. Почему это происходит и где найти качественные и безопасные удобрения, действительно приносящие результат? Разбираемся с порталом Amic.ru.

"КОРМИТЕ" ПРАВИЛЬНО: ВАЖЕН ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД

Практика показывает, что традиционная схема подкормок, при которой почва один раз в неделю удобряется аммиачной селитрой, на следующей неделе – фосфорными удобрениями, еще через неделю – калийными, а затем снова аммиачной селитрой – эффективна далеко не для всех типов агрокультур. Почему? Подумайте сами: разве могут одни и те же компоненты давать один и тот же результат при выращивании столь разных культур, как, к примеру, картофель, томат, кукуруза и подсолнечник?

В наше время во всем ценится индивидуальный подход, в том числе и в подкормке растений. Именно поэтому норвежская компания YARA* – один из мировых лидеров по производству удобрений – предлагает фермерам не только прогрессивные препараты высокого качества, но и особые программы питания, разработанные с учетом специфических потребностей в элементах различных культур.

Так, для некорневых подкормок специально создана серия YaraVita* – высококонцентрированный препарат в виде суспензии с большой плотностью и максимально возможной концентрацией. Серия YaraMila* идеально подойдет для картофеля и овощных культур, которым так важно отсутствия хлора в составе, а комплексные водорастворимые NPK-удобрения серии Kristalon*, включающие девять марок, универсальны для всех сельскохозяйственных культур и любых типов почв.

ОТКРОЙТЕ ПОТЕНЦИАЛ ВАШЕГО УРОЖАЯ

Растения "едят" минеральные компоненты исключительно в растворенном виде и любят питаться часто, но небольшими порциями – знание этих секретов позволяет специалистам компании YARA создавать препараты последнего поколения, гарантирующие максимальную эффективность.

Научный подход к производству и безопасность – основополагающие принципы компании: в основе ее удобрений – природные минералы и микроэлементы, многие из которых – к примеру, фосфор, – добываются на собственных рудниках компании, а вся продукция тестируется в научно-исследовательских центрах, расположенных в Германии, Финляндии, Голландии и Великобритании.

В ассортименте YARA – водорастворимые удобрения, содержащие в своем составе все необходимые макро- и микроэлементы в правильной пропорции, которую сложно соблюсти, самостоятельно приготавливая раствор и не проводя агрохимического анализа.

YARA – компания с огромным опытом и надежной репутацией, продукция которой давно зарекомендовала себя как по всему миру, так и в нашей стране: российские аграрии успешно применяют ее удобрения уже более 20 лет.

Выращивайте свой успешный бизнес вместе с удобрениями YARA!

ООО "Гравитех" – официальный представитель

бренда YARA в Алтайском крае

г. Барнаул, Матросова, 9и, 1 этаж, офисы 3 и 5

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*Яра, ЯраВита, ЯраМила, Кристалон — прим.ред.