1 июня 2019 года в 13:00 в ТРЦ "Европа" состоится яркий летний праздник для всей семьи.
Первый в городе "ФЕСТИВАЛЬ ТАЛАНТОВ" соберет талантливых и ярких, артистичных "зажигалочек".
Пой! Играй! Твори! Танцуй!
Абсолютно каждый ребенок может показать свой талант и получить признание!
В программе праздника:
- яркие выступления;
- увлекательные мастер-классы;
- игры и много сюрпризов.
Также для гостей подготовлены горы подарков и сладкие угощения.
Организатор фестиваля – "А.Грин company".
ТРЦ "Европа"
Павловский тракт, 251В
Справки по телефону: +7 (913) 090-80-25
ВКонтакте