1 июня 2019 года в 13:00 в ТРЦ "Европа" состоится яркий летний праздник для всей семьи.

Первый в городе "ФЕСТИВАЛЬ ТАЛАНТОВ" соберет талантливых и ярких, артистичных "зажигалочек".

Пой! Играй! Твори! Танцуй!

Абсолютно каждый ребенок может показать свой талант и получить признание!

В программе праздника:

яркие выступления;

увлекательные мастер-классы;

игры и много сюрпризов.

Также для гостей подготовлены горы подарков и сладкие угощения.

Организатор фестиваля – "А.Грин company".

ТРЦ "Европа"

Павловский тракт, 251В

Справки по телефону: +7 (913) 090-80-25

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