Главный городской пляж в Барнауле на острове Помазкин летом 2019 года станет в два раза больше, сообщает мэрия краевой столицы. Об этом на специальной комиссии рассказал первый заместитель главы администрации Центрального района Анатолий Панченко. Он напомнил, что для устранения проблем, влияющих на работу городского пляжа (Правобережный тракт, 10) в период подъема уровня воды в реке, администрацией Барнаула в прошлом году был запланирован ряд мер.

Решено было увеличить зону отдыха на пляже и обновить песок. Работы провел Барнаульский участок водных путей за счет средств инвестора. Земснаряд работал несколько дней, намыто 30 тысяч кубометров песка, акваторию пляжа углубили до пяти метров. Когда спадет вода в реке, песок переместят и разровняют, увеличив тем самым территорию для пляжного отдыха горожан. После этого даже при достижении уровня воды в реке шести метров пляж не будет затоплен.

Осенью проведены работы по поднятию дороги, ведущей к острову Помазкин. Работы велись на участке длиной 420 метров, уровень подъема составил 1,8-1,9 метра. "В прошлом году при таком уровне воды в реке, как сейчас, дорога уже была бы размыта. Сейчас вода только подошла к полотну.

Для оборудования пляжа в этом году приобретены новые биотуалеты, раздевалки и душевые кабины, которые должны привезти в ближайшую субботу. На территории будут установлены контейнеры для мусора, заработает новая торговая палатка.

Из Барнаула до парковки городского пляжа отдыхающих будет доставлять маршрутный автобус №101. Для обеспечения безопасности отдыхающих обучено шесть спасателей, которые будут дежурить на пляже по графику.

После спада воды предстоит очистить дно в акватории пляжа. Будут сделаны необходимые бактериологические и химические анализы состава воды в скважине и песка. Планируется, что открытие муниципального пляжа состоится 9-10 июня.

Официально разрешенным местом для купания является городской пляж на острове Помазкин (Правобережный тракт, 10), где ведутся подготовительные к открытию сезона работы. Решается вопрос о работе летом пляжа "Водный мир". Также для купания в городе есть семь открытых бассейнов: "Пляж" в Парке спорта Алексея Смертина, "Крыша" по ул. Мало-Олонской, 28, бассейны в спорткомплексе "Обь", в фитнес-центрах "Адриатика", "Магис", парк-отелях "Чайка" и "Лесные дали".