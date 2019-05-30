Как сообщили Amic.ru в отделении пропаганды БДД городской ГИБДД, наезд на маленького велосипедиста произошел в Барнауле в среду, 29 мая, в 15:50 на 80-й Гвардейской Дивизии.

Неподалеку от здания №29 пятилетний ребенок выехал на дорогу со двора перед близко идущим транспортом. 37-летний водитель грузовика Nissan Diesel не успел остановить машину и сбил ребенка.

Мальчик отделался ушибами и ссадинами. Ему оказана медицинская помощь. Госпитализация не потребовалась.

Госавтоинспекция напоминает, что согласно ПДД, управлять велосипедом при движении по дорогам могут люди не моложе 14 лет.

Более юные велосипедисты не могут объективно оценивать возникающие на проезжей части угрозы, а также не обладают достаточными навыками езды на велосипеде.

Указанные факторы могут стать причиной трагедии, так как велосипед практически не защищает человека от травм при столкновении.