Заявление патриарха Кирилла о строительстве трех храмов в сутки подняло волну возмущений, которая еще не прекратилась после скандала в Екатеринбурге. Почему храмы так активно появляются и сколько их должно быть в Алтайском крае, ИА "Амител" рассказал председатель информационного отдела Барнаульской епархии иерей Димитрий Никитин.
Кому храмов не хватает?
"Храмы строятся не потому, что просто должны быть. Для этого должны сложиться определенные условия", – объясняет священник и добавляет, что одной из причин строительства нового или восстановления старого храма является факт его уничтожения в прошлом. Но инициатива постройки, как правило, исходит от людей: будущих прихожан, жертвователей, активистов.
Никитин отметил, что на данный момент Алтайская митрополия состоит из четырех епархий: Барнаульской, Бийской, Славгородской и Рубцовской. К примеру, в Барнаульской насчитывается 60 действующих храмов, а в стадии строительства находится еще 25. Часовни и молитвенные дома в это количество не входят.
Представитель епархии добавляет, что рассуждая о необходимом количестве, можно приблизительно говорить об одном храме на 10-12 тысяч верующих. Сейчас в Барнауле вместе с пригородом насчитывается 25 храмов более чем на 600 тысяч населения.
Церковь от общества неотделима
Священник сомневается, что в нашем регионе может произойти такая ситуация, как в Екатеринбурге: "В Алтайском крае мы с Божьей помощью находим консенсус. Взять ситуацию с перспективой восстановления Петропавловского собора. Об этом говорили и жители, и священнослужители. Власти поддержали нас. Церковь от общества неотделима, мы идем к этому общими усилиями".
О богатстве речи не идет
Димитрий Никитин подчеркнул, что когда люди жертвуют на храм, то средства идут только на строительство. О богатстве служащих в Алтайском крае не идет и речи. "У нас есть священники, которые в буквальном смысле прозябают. У них нет автомобилей и больших квартир. Если это сельские служащие, то живут они весьма и весьма скудно. У многих при этом многодетные семьи. Встречались случаи, когда обеспеченные люди дарили батюшке простенький подержанный автомобиль в силу того, что многие имеют несколько приходов и нужно как-то передвигаться по деревням", – заключил иерей Барнаульской епархии.
Комментарии
Священник сомневается, что в нашем регионе может произойти такая ситуация, как в Екатеринбурге
То есть про возмущение горожан об "экспроприации" планетария он не слышал?
Но учтите! Невеста будет отбиваться, брыкаться, звать на помощь милицию, кричать - я буду жаловаться в обком! Не обращайте внимание, это такая старая, добрая традиция... (С)
Вот и хватит. 1 храм на 12000 тыс верующих. А причем 600 тыс. живущих в Барнауле? Они все верующие? Православные? Привычка врать это называется.
Озверели толстопузые...
Так родину под планетарий отдали?! Не?
Ну в принципе с планетарием попЫ как раз проявили гибкость, не стали настаивать на немедленном его закрытии.
На 25 храмов в Барнауле *12 000 верующих= 300 000 чел. То есть половина барнаульцев верующие? Еще +25 храмов в стадии строительства на вторую половину барнаульцев? Итого мы все верующие и ходим в храмы...Цифры просто атас! на храм 12000 человек, это просто какой то конский расчет, вытянутый не то что за уши а не известно на что натянутый. Раньше шутити что РПЦ по своим "точкам" догонит скоро торговую сеть "пятерочка", но наверное и на тот момент они уже обогнали всех. А сейчас господа как
верующие (атеистов у нас нет) пожалуйте в ближайший к вам храм замаливать ваши грехи!
Да скроется свет, да здравствует тьма!.Прямым ходом в 16 век, в то время как цивилизованный мир стремится в будущее науки, техники, культуры, образования, жизни людей.
31.05.2019 08:36
Заноссий
а может они подготавливают всё к тому, чтобы законадательно обязать всех жителей ходить в их церкви , а кто сам не пойдёт то принудительно. ну и десятина естественно заследом
Верующих у нас менее 2%. Если вы считаете себя верующим, проверьте себя. Можете ли вы без запинки перечислить 12 заповедей, Символ Веры, Отче Наш ? Назвать, кто ваш духовный наставник, как зовут батюшку вашего прихода, и когда последний раз вы исповедывались.
В сельской местности может и живут они скромно..а в городах?Не зря же столько про них пишут и пишут,про автомобили люксовые и внедорожники..про дома-терема ..Что уж прям так прибедняться то..
Пусть строят. Больше потом дворцов пионеров у детишек будет!
1 на 12 тысяч верующих? Т.е. получается одного храма на весь город хватит, остальные можно сносить, ну или переделать под марию-ра.
храмы в жилых массивах вообще недопустимо ставить, мало того, что шум, так они еще привлекают всякий сброд, профессинальных нищих, бомжей, цыган.
А что, заповедей целых 12????
31.05.2019 08:53
бабуля
В сельской местности тоже бывает на крузаках ездят, но в деревнях конечно более степенные
*рукалицо
Барнаульская епархия - это не только Барнаул, туда вроде входят еще и другие города. В советское время храмов было больше. Барнаульский планетарий - это бывший храм вообще-то. Парков надо больше - но здесь вопрос уже к властям
Говоришь, что не отделима церковь от государства? Ну ну, потом не жалуйся, что нарушаются законы.
31.05.2019 09:20
Валера
В советское время храмов было больше.
Ты не Валера, ты Алеша.
"Сколько храмов нужно Барнаулу?"- правильный ответ- НИСКОЛЬКО! Если поверить в то, что человек создан по образу и подобию божию, то получается, что каждый несет в себе божью искру. А значит, человеку не нужны посредники для общения между ним и Богом. Тем более в лице алчных и нечистых на руку мордотрясов в рясах...
Церковь от государства? Ну тогда почему не платите налоги?
Если это сельские служащие, то живут они весьма и весьма скудно.
перед фирсовой слободой церквушку построили и чуть далее домик, скромненький такой, квадратов на 250 для батюшки с участочком в 0,5 га...
а бывали случаи, чтобы обеспеченные люди взяли и подарили простенький автомобиль учительнице ?
а вспомнил ! это называется коррупция.
блин, как все устроено хитро.
Попадаются батюшки,которые имеют и сапоги яловые и одеяло из Греции...
Сейчас все возмущаются, а как на Пасху...Все переполнено. Или в прорубь прыгать на крещение. Церковь только по праздникам вспоминаете?
31.05.2019 10:28
Валера
А зачем она нужна?
Церковь уже давно отделилась от общества и присоединилась к государству. За это она получала по щам раньше, за это она будет получать и в будущем, раз не доходит.
у сказачного дела совсем плохи, думает церковь его защитит... ну ну
Если это сельские служащие, то живут они весьма и весьма скудно.
Приходил как-то в школу "батюшка", поговорить с детьми. И фотал это мероприятие его помощник молодой. Фотал айфоном не последним. Внимание вопрос. Всё ли так плохо у "сельских служащих", если я проработав 15 лет в школе не могу позволить себе айфон, а они могут?
31.05.2019 10:55
АБОРИГЕН
А судя по тому что вытворяют её сотрудники, то служат то они конечно богу тока вот какому, не тому ли кто в аду правит?
Чисто экономически увеличение храмов не выгодно.
Дойдут до того что на каждый из них будет приходиться по 20 верующих.
А последние малым количеством не вытянут содержание... вынужденно будет увеличиваться стоимость служб и аксессуаров, что станет непосильно для части верующих, уменьшится их число.
Подумать бы крепко. Чисто с мирской хозяйственной стороны. Что лучше: один крепкий храм с массой прихожан, или десяток бедных полупустых...
31.05.2019 08:29
Православный атеист
Ну в принципе с планетарием попЫ как раз проявили гибкость, не стали настаивать на немедленном его закрытии.
Общественность возмутилась и на фоне этого церковники сделали "добрый жест", ну, пускай побудет там планетарий, пока для него не выделят другое здание. Причем, были идеи все-таки построить новое специальное здание под планетарий, но, как всегда, денег не нашлось, а тут здание кинотеатра, как перевалочная база уже. Сейчас "Сказка" уедет и планетарий можно запускать после реконструкции. Единственный на весь Алтайский край планетарий не имеет своего здания, зато церковных помещений всех мастей в одном только Барнауле тьма.
К примеру, в Барнаульской насчитывается 60 действующих храмов, а в стадии строительства находится еще 25.
Сейчас в Барнауле вместе с пригородом насчитывается 25 храмов более чем на 600 тысяч населения.
Ничего не понятно!!!
у священников всегда нелады с математикой были. по 2гису ищется 47 храмов, включая нооалтайские. Население барнаула 630тыс., Алтайка - 73тыс. Итого, грубо, 700тыс. Если 1 храм на 12 тыс верующих, то из 700тыс., по утверждению батюшки, 564тыс. верующих? Вы там не загоняетесь?
1.05.2019 11:55
по 2гису ищется 47 храмов
в этом числе почти десяток всяких пришлых, неродных нашей культуре.
Типа:
Приход Воздвижения Святого Креста Господня Римско-католической церкви
Церковь Спасение Евангельских христиан-баптистов
А вообще религиозных течений нереально много.
И каждая истинная со слов их настоятелей.
Непорядок.
Ответ, видимо, в людской психологии. Даже взрослым хочется, чтобы о них кто-то заботился, кто-то защищал. Типа как к родителю прижаться...
Ну а раз есть спрос, рождается и предложение. Да с коммерческим интересом.