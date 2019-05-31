Заявление патриарха Кирилла о строительстве трех храмов в сутки подняло волну возмущений, которая еще не прекратилась после скандала в Екатеринбурге. Почему храмы так активно появляются и сколько их должно быть в Алтайском крае, ИА "Амител" рассказал председатель информационного отдела Барнаульской епархии иерей Димитрий Никитин.

Кому храмов не хватает?

"Храмы строятся не потому, что просто должны быть. Для этого должны сложиться определенные условия", – объясняет священник и добавляет, что одной из причин строительства нового или восстановления старого храма является факт его уничтожения в прошлом. Но инициатива постройки, как правило, исходит от людей: будущих прихожан, жертвователей, активистов.

Никитин отметил, что на данный момент Алтайская митрополия состоит из четырех епархий: Барнаульской, Бийской, Славгородской и Рубцовской. К примеру, в Барнаульской насчитывается 60 действующих храмов, а в стадии строительства находится еще 25. Часовни и молитвенные дома в это количество не входят.

Представитель епархии добавляет, что рассуждая о необходимом количестве, можно приблизительно говорить об одном храме на 10-12 тысяч верующих. Сейчас в Барнауле вместе с пригородом насчитывается 25 храмов более чем на 600 тысяч населения.

Церковь от общества неотделима

Священник сомневается, что в нашем регионе может произойти такая ситуация, как в Екатеринбурге: "В Алтайском крае мы с Божьей помощью находим консенсус. Взять ситуацию с перспективой восстановления Петропавловского собора. Об этом говорили и жители, и священнослужители. Власти поддержали нас. Церковь от общества неотделима, мы идем к этому общими усилиями".

О богатстве речи не идет

Димитрий Никитин подчеркнул, что когда люди жертвуют на храм, то средства идут только на строительство. О богатстве служащих в Алтайском крае не идет и речи. "У нас есть священники, которые в буквальном смысле прозябают. У них нет автомобилей и больших квартир. Если это сельские служащие, то живут они весьма и весьма скудно. У многих при этом многодетные семьи. Встречались случаи, когда обеспеченные люди дарили батюшке простенький подержанный автомобиль в силу того, что многие имеют несколько приходов и нужно как-то передвигаться по деревням", – заключил иерей Барнаульской епархии.