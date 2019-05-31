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Инициатива от людей: в епархии рассказали, сколько храмов нужно Барнаулу

, ИА "Амител", Роман Поздняков
"Встречались случаи, когда обеспеченные люди дарили батюшке простенький подержанный автомобиль"
Храмы строятся по инициативе прихожан / Фото: Екатерина Смолихина

Храмы строятся по инициативе прихожан / Фото: Екатерина Смолихина

Заявление патриарха Кирилла о строительстве трех храмов в сутки подняло волну возмущений, которая еще не прекратилась после скандала в Екатеринбурге. Почему храмы так активно появляются и сколько их должно быть в Алтайском крае, ИА "Амител" рассказал председатель информационного отдела Барнаульской епархии иерей Димитрий Никитин.

Кому храмов не хватает?

"Храмы строятся не потому, что просто должны быть. Для этого должны сложиться определенные условия", – объясняет священник и добавляет, что одной из причин строительства нового или восстановления старого храма является факт его уничтожения в прошлом. Но инициатива постройки, как правило, исходит от людей: будущих прихожан, жертвователей, активистов.

Никитин отметил, что на данный момент Алтайская митрополия состоит из четырех епархий: Барнаульской, Бийской, Славгородской и Рубцовской. К примеру, в Барнаульской насчитывается 60 действующих храмов, а в стадии строительства находится еще 25. Часовни и молитвенные дома в это количество не входят.

Представитель епархии добавляет, что рассуждая о необходимом количестве, можно приблизительно говорить об одном храме на 10-12 тысяч верующих. Сейчас в Барнауле вместе с пригородом насчитывается 25 храмов более чем на 600 тысяч населения.

Церковь от общества неотделима

Священник сомневается, что в нашем регионе может произойти такая ситуация, как в Екатеринбурге: "В Алтайском крае мы с Божьей помощью находим консенсус. Взять ситуацию с перспективой восстановления Петропавловского собора. Об этом говорили и жители, и священнослужители. Власти поддержали нас. Церковь от общества неотделима, мы идем к этому общими усилиями".

О богатстве речи не идет

Димитрий Никитин подчеркнул, что когда люди жертвуют на храм, то средства идут только на строительство. О богатстве служащих в Алтайском крае не идет и речи. "У нас есть священники, которые в буквальном смысле прозябают. У них нет автомобилей и больших квартир. Если это сельские служащие, то живут они весьма и весьма скудно. У многих при этом многодетные семьи. Встречались случаи, когда обеспеченные люди дарили батюшке простенький подержанный автомобиль в силу того, что многие имеют несколько приходов и нужно как-то передвигаться по деревням", – заключил иерей Барнаульской епархии.

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Автор:
Роман Поздняков корреспондент

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Комментарии

31.05.2019 08:15
Злобная бабка

Священник сомневается, что в нашем регионе может произойти такая ситуация, как в Екатеринбурге

То есть про возмущение горожан об "экспроприации" планетария он не слышал?

0  0
31.05.2019 08:16
- гость -

Но учтите! Невеста будет отбиваться, брыкаться, звать на помощь милицию, кричать - я буду жаловаться в обком! Не обращайте внимание, это такая старая, добрая традиция... (С)

0  0
31.05.2019 08:18
- гость -

Вот и хватит. 1 храм на 12000 тыс верующих. А причем 600 тыс. живущих в Барнауле? Они все верующие? Православные? Привычка врать это называется.

0  0
31.05.2019 08:18
Гость

Озверели толстопузые...

0  0
31.05.2019 08:18
- гость -

Так родину под планетарий отдали?! Не?

0  0
31.05.2019 08:29
Православный атеист

Ну в принципе с планетарием попЫ как раз проявили гибкость, не стали настаивать на немедленном его закрытии.

0  0
31.05.2019 08:36
Заноссий

На 25 храмов в Барнауле *12 000 верующих= 300 000 чел. То есть половина барнаульцев верующие? Еще +25 храмов в стадии строительства на вторую половину барнаульцев? Итого мы все верующие и ходим в храмы...Цифры просто атас! на храм 12000 человек, это просто какой то конский расчет, вытянутый не то что за уши а не известно на что натянутый. Раньше шутити что РПЦ по своим "точкам" догонит скоро торговую сеть "пятерочка", но наверное и на тот момент они уже обогнали всех. А сейчас господа как
верующие (атеистов у нас нет) пожалуйте в ближайший к вам храм замаливать ваши грехи!

0  0
31.05.2019 08:39
Владимир В.

Да скроется свет, да здравствует тьма!.Прямым ходом в 16 век, в то время как цивилизованный мир стремится в будущее науки, техники, культуры, образования, жизни людей.

0  0
31.05.2019 08:49
месный

31.05.2019 08:36
Заноссий

а может они подготавливают всё к тому, чтобы законадательно обязать всех жителей ходить в их церкви , а кто сам не пойдёт то принудительно. ну и десятина естественно заследом

0  0
31.05.2019 08:49
- гость -

Верующих у нас менее 2%. Если вы считаете себя верующим, проверьте себя. Можете ли вы без запинки перечислить 12 заповедей, Символ Веры, Отче Наш ? Назвать, кто ваш духовный наставник, как зовут батюшку вашего прихода, и когда последний раз вы исповедывались.

0  0
31.05.2019 08:53
бабуля

В сельской местности может и живут они скромно..а в городах?Не зря же столько про них пишут и пишут,про автомобили люксовые и внедорожники..про дома-терема ..Что уж прям так прибедняться то..

0  0
31.05.2019 08:55
- гость -

Пусть строят. Больше потом дворцов пионеров у детишек будет!

0  0
31.05.2019 09:02
- гость -

1 на 12 тысяч верующих? Т.е. получается одного храма на весь город хватит, остальные можно сносить, ну или переделать под марию-ра.
храмы в жилых массивах вообще недопустимо ставить, мало того, что шум, так они еще привлекают всякий сброд, профессинальных нищих, бомжей, цыган.

0  0
31.05.2019 09:07
Иsтина

А что, заповедей целых 12????

0  0
31.05.2019 09:09
- гость -

31.05.2019 08:53
бабуля

В сельской местности тоже бывает на крузаках ездят, но в деревнях конечно более степенные

0  0
31.05.2019 09:16
- гость -

*рукалицо

0  0
31.05.2019 09:20
Валера

Барнаульская епархия - это не только Барнаул, туда вроде входят еще и другие города. В советское время храмов было больше. Барнаульский планетарий - это бывший храм вообще-то. Парков надо больше - но здесь вопрос уже к властям

0  0
31.05.2019 09:21
- гость -

Говоришь, что не отделима церковь от государства? Ну ну, потом не жалуйся, что нарушаются законы.

0  0
31.05.2019 09:23
- гость -


31.05.2019 09:20
Валера
В советское время храмов было больше.

Ты не Валера, ты Алеша.

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