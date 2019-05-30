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Гранты до 3 млн рублей смогут получить участники форума АТР

, ИА "Амител"
Лучшие проекты определит жюри, в которое вошли шесть федеральных экспертов
Фото: atrforum.ru

Фото: atrforum.ru

Участники молодежного управленческого форума "Алтай. Территория развития" смогут получить гранты на развитие проектов до 3 млн рублей. Об этом на заседании оргкомитета по подготовке к проведению молодежного управленческого форума "Алтай. Территория развития" в четверг, 30 мая, сообщила начальник управления молодежной политики и программ общественного развития Алтайского края, руководитель форума Екатерина Четошникова.

По ее словам, благодаря включению форума АТР во всероссийскую форумную кампанию Федерального агентства по делам молодежи на конкурс молодежных проектов форума удалось привлечь федеральные грантовые средства.

"Участники могут получить финансирование на реализацию своего проекта до 3 млн рублей. Общий объем средств на форум не установлен, будут поддержаны все достойные проекты. Какие это будут проекты, определит экспертная комиссия из шести федеральных экспертов", – рассказала Екатерина Четошникова.

Три человека на место

В 2019 году на форум зарегистрировало 1411 человек из 74 регионов России и 13 стран. Самое большое количество заявок (более трех человек на место) поступило по направлениям "Развитие предпринимательства", "Развитие местного самоуправления", "Развитие здравоохранения и здорового образа жизни", "Работающая молодежь", "Развитие инфраструктуры добровольчества и НКО".

Среди волонтеров была еще более серьезная конкуренция – пять человек на место. Поступило 245 заявок из 58 регионов России. Состоялся отбор и обучение АТР – лидеров – кураторов групп участников, всего было отобрано около 30 человек.

Делиться опытом с молодежью будут 200 экспертов из разных регионов России и из-за рубежа (Армении, Казахстана, Турции). Среди них есть известные личности – это кинорежиссер Борис Грачевский, автор и режиссер программы "Галилео" Юрий Сысоев, ведущий программы "Вокруг света" Анатолий Биточкин, журналист-международник Кипрас Мажейка, группа "Интонация" и многие другие.

Также на форуме будут работать федеральные эксперты "Деловой среды" (совместный проект Минэкономразвития РФ и ПАО "Сбербанк", – прим. ред.), их имена пока не раскрываются, но организаторы говорят, что это люди, о которых пишет журнал Forbes, и которые представляют Россию на таких площадках как БРИКС, ШОС. Финалист конкурса управленцев "Лидеры России" Петр Ткалич примет участие в работе направления "Школа лидеров образования".

Среди других гостей форума – представители Общественной палаты России, Федерального агентства по делам молодежи, Палаты Молодых законодателей при Совфеде РФ, депутаты Госдумы, уполномоченный по правам человека в Алтайском крае Борис Ларин, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Алтайском крае Павел Нестеров, председатель Крайизбиркома Ирина Акимова и др.

30 мая свое участие в мероприятии подтвердил полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло.

Почти готовы

По словам Екатерины Четошниковой, подготовка к форуму практически завершена. На территории провели обработку от клещей, начался монтаж шатров. Рассматривается возможность выделения проводного интернет-канала, который обеспечит надежную связь. Участники форума будут жить в 32 гостиницах, отелях и гостевых домах Белокурихи, их будут организованно доставлять на территорию "Сибирского подворья".

Помимо образовательной программы для молодежи готовят разнообразные развлечения: экскурсии, концерты, квартирники, игры, спортивные состязания. На "Сибирское подворье" привезут уникальную историческую квест-комнату "Сталинградская битва". С помощью очков виртуальной реальности можно будет перенестись в атмосферу обороняющегося Сталинграда и почувствовать себя на месте 30 советских солдат, 58 дней отбивавшихся от фашистов, но так и не сдавших дом, который теперь называют Домом Павлова.

Автор:
Анна Маковеева корреспондент

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