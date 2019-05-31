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Эксперты назвали самые популярные квартиры в Барнауле

, ИА "Амител"
На них приходится до 72% всех сделок

Но, говорят специалисты, этот сегмент не однороден: в нем можно найти жилье разного качества и цены.

По данным одного из крупнейших агентств недвижимости Барнаула, наибольшим спросом у жителей пользуются однокомнатные квартиры площадью 20-30 "квадратов". Около 33% приходится на однокомнатные квартиры площадью от 20 до 40 квадратных метров, 39% – на двух-трехкомнатные от 40 до 65 кв. м. Среди них большую долю занимают "евродвушки" и "евротрешки". Для сравнения: на большие двухкомнатные квартиры размером более 60 квадратных метров приходится лишь 6-7% продаж.

Эксперты также уточняют: те, кто желают купить квартиру площадью до 25 "квадратов", даже выстраиваются в "лист ожидания". Например, в Индустриальном районе, где строится наибольшее количество жилья, такие квартиры и вовсе быстро заканчиваются. Дефицит самого востребованного жилья приводит к тому, что цены на него растут.

Впрочем, оговариваются эксперты, даже среди этого сегмента – квартир площадью 20-40 квадратных метров – есть варианты различного качества. Нередко на площади в 25 "квадратов" можно разместить больше мебели и вещей, чем в квартирах 30 квадратных метров в других жилых комплексах.

Например, планировки в ЖК "Новый квартал" от компании "Мой дом" спроектированы по законам эргономики и оптимального использования жилого пространства. Целью было сделать так, чтобы покупатели не переплачивали за "квадраты", которые нельзя использовать.

Комнаты в "Новом квартале" спланированы с учетом типовых размеров мебели. Поэтому, например, при размещении двухместной кровати в спальне должно оставаться место для прикроватных тумбочек, комода, комфортного прохода. В каждой квартире имеется специальная территория для хранения вещей, будь то шкаф-купе с антресолями или другие встроенные шкафы. Кроме того, компания "Мой дом" в каждой квартире предусмотрела теплую лоджию: это пространство тоже можно задействовать для жизни.

ЖК "Новый квартал" находится в центре Барнаула на пересечении улиц Крупской и Челюскинцев.

Закрытая охраняемая территория, многоуровневая парковка, эргономичные планировки и качественные материалы, месторасположение – все эти плюсы есть у "Нового квартала".

Посмотреть квартиры и все преимущества ЖК "Новый квартал" можно записавшись на бесплатную экскурсию по телефону: 8 (3852) 533-991.

На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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