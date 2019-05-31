Глава Республики Алтай испек пирожки в форме полумесяца

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин на кулинарном фестивале в Москве испек алтайские пирожки в форме полумесяца. Об этом он написал на своей странице в социальной сети.
"Вчера решил приобщиться к кулинарным традициям Горного Алтая! Готовим традиционные алтайские пирожки в форме полумесяца. Фото с недели Республики Алтай в Москве", – написал он.
Многие его подписчики попросили Хорохордина выложить рецепт пирожков.
По сообщению пресс-службы губернатора, с 30 мая по 6 июня в Москве в ресторане Ruski в проекте Ростуризма "Гастрономическая карта России" пройдет Неделя национальной кухни Республики Алтай, открытие с гала-ужином прошли накануне.
Хорохордин рассказал, что алтайские продукты выглядят так же, как все остальные, но у них особый вкус.
"Такого мяса и молока больше нигде нет. Более 200 видов растений-эндемиков, и вся эта палитра трав используется в приготовлении блюд и в большом количестве уникальных по рецептуре напитков, ежедневно дающих силу и укрепляющих здоровье", – приводятся на сайте Ростуризма слова Хорохордина.
Ранее свои кулинарные способности показал губернатор Алтайского края Виктор Томенко, который в рамках "Ночи музеев" помог сварить йогурт.
Комментарии
Тут как бы и выдумывать ничего не надо. Стерх, Йогурт, Пирожок.
Все так уж и плохо????Или местные не поддерживают совсем????
вот и думайте алтайцы о его религии...