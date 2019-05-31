Невероятно милые пухлые коты / Фото из сети Интернет

Лето уже завтра, и все понемногу готовятся показаться на пляжах и в открытых одеждах на улицах. Котикам из нашей фотоподборки все равно, какое время года за окном, они прекрасны всегда.

И если набор лишнего веса чаще всего не слишком сказывается на внешности человека, то кошачьим преобразованиям будут умиляться. Но ожирение нужно лечить всем: и людям, и животным.