Невероятно милые пухлые коты / Фото из сети Интернет
Лето уже завтра, и все понемногу готовятся показаться на пляжах и в открытых одеждах на улицах. Котикам из нашей фотоподборки все равно, какое время года за окном, они прекрасны всегда.
И если набор лишнего веса чаще всего не слишком сказывается на внешности человека, то кошачьим преобразованиям будут умиляться. Но ожирение нужно лечить всем: и людям, и животным.
Комментарии
складывается ощущение, что коты объедают своих хозяев ))
хозяева идиоты..
хорошо быть котом