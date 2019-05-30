В Барнауле начали запуск горячей воды по контуру ТЭЦ-3 24 мая, что на 12 дней раньше заявленного срока.

Подключение ведется постепенно, по мере устранения повреждений, выявленных во время испытаний.

Как сообщает городская мэрия, по состоянию на 29 мая устранены 131 из 203 повреждений на теплосетях.

Всем потребителям горячая вода поступит, когда завершится ремонт тепловых сетей и теплофикационного оборудования. Согласно плану, все мероприятия по контуру ТЭЦ-3 должны быть проведены до 5 июня.

Список домов, где горячая вода появилась или появится уже в ближайшие часы, можно увидеть на карте: