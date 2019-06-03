Наступает лето – пора долгожданных отпусков. Составляя список дел, которые нужно успеть сделать до отъезда, лишь немногие вспоминают про визит к стоматологу, однако зубная боль может испортить все ваши планы. Если вы регулярно посещаете стоматолога, то непредвиденные ситуации сведены к минимуму, но в реальной жизни далеко не всегда получается быть такими "правильными". Поэтому рассмотрим все возможные варианты.

КОГДА ВАС НИЧТО НЕ БЕСПОКОИТ

Если вы давно не были у врача и вас ничто не беспокоит (нет боли и дискомфорта в полости рта), не начинайте лечить "сложные" зубы перед отпуском, так как любые хронические процессы, происходящие в зубе или вокруг него (периодонтит, гранулема, киста) могут дать обострение в процессе лечения. "Быстренько" вылечить зуб, который медленно разваливался у вас несколько лет, не получится: такие зубы лечатся по несколько недель и даже месяцев.

Что еще не следует делать непосредственно перед отпуском?

Удалять ранее разрушенные зубы. Если вылет намечен через день, а зуб не болит, то лучше не стоит рисковать: боль, которая может появиться, вас вряд ли обрадует. К сожалению, врач не может предсказать, как пойдет заживление, а значит, не может дать гарантию, что весь долгожданный отпуск вам не придется пить обезболивающие.

Если вылет намечен через день, а зуб не болит, то лучше не стоит рисковать: боль, которая может появиться, вас вряд ли обрадует. К сожалению, врач не может предсказать, как пойдет заживление, а значит, не может дать гарантию, что весь долгожданный отпуск вам не придется пить обезболивающие. Протезировать. Примерно также обстоят дела с протезированием: если вы собираетесь менять старые мостовидные протезы, ситуация с опорными зубами может сильно измениться, когда врач снимет старые коронки, и вы рискуете отправиться в солнечные края без зубов. Аналогично дело обстоит и со съемными протезами: после их установки наступает фаза адаптации к ним, а это означает боль, слюнотечение и изменение дикции. Лучше повременить неделю-другую и начать уже после возвращения.

Примерно также обстоят дела с протезированием: если вы собираетесь менять старые мостовидные протезы, ситуация с опорными зубами может сильно измениться, когда врач снимет старые коронки, и вы рискуете отправиться в солнечные края без зубов. Аналогично дело обстоит и со съемными протезами: после их установки наступает фаза адаптации к ним, а это означает боль, слюнотечение и изменение дикции. Лучше повременить неделю-другую и начать уже после возвращения. Проводить имплантацию. Не назначайте имплантацию непосредственно перед вылетом или отъездом. Во-первых, врачу нужно будет увидеть вас через несколько дней, чтобы проконтролировать процесс, а во-вторых, после имплантации вам необходимо будет принимать антибиотики, осознанно обрекая себя на трезвый отпуск.

КОГДА ЗУБ БОЛИТ

Здесь лучше все же забежать на консультацию к врачу, чтобы вы знали, чего ждать в дальнейшем и стоит ли это везти с собой в поездку.

Если врач говорит, что у вас кариес. Если у вас есть час свободного времени, полечите зуб сразу: это лучше, чем потом весь отпуск вспоминать о нем. Нет времени – не страшно: кариес можно вылечить и по приезду. За 10 дней маловероятно, что он превратится во что-то более серьезное.

Если у вас есть час свободного времени, полечите зуб сразу: это лучше, чем потом весь отпуск вспоминать о нем. Нет времени – не страшно: кариес можно вылечить и по приезду. За 10 дней маловероятно, что он превратится во что-то более серьезное. Пульпит. Если зуб дает о себе знать самопроизвольной и ночной болью, поспешите к врачу. Пульпит (воспаление нерва) – заболевание весьма навязчивое, и боль может очень сильно подпортить вам настроение. Врач удалит нерв и запломбирует каналы, и вы можете смело ехать отдыхать с временной пломбой, поставив постоянную по приезду.

Если зуб дает о себе знать самопроизвольной и ночной болью, поспешите к врачу. Пульпит (воспаление нерва) – заболевание весьма навязчивое, и боль может очень сильно подпортить вам настроение. Врач удалит нерв и запломбирует каналы, и вы можете смело ехать отдыхать с временной пломбой, поставив постоянную по приезду. Если зуб болит, и врач говорит его удалять. При условии, что действительно нет никаких шансов его спасти, удаляйте, и как можно скорее. Обязательно придите на следующий день на осмотр, чтобы врач смог проконтролировать процесс заживления и принять меры, если намечается воспаление лунки.

Врачи стоматологической клиники "НОВОДЕНТ" советуют: пройдите осмотр у стоматолога до отпуска. Вполне понятно, что перед поездкой вам не хочется тратиться на осмотр и лечение зубов, но учтите, что во многих странах сумма за услуги стоматолога может превышать стоимость вашей путевки, поэтому не рискуйте. Отличного вам отдыха без зубных проблем!

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