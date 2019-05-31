Иностранные участники Международного туристско-спортивного фестиваля "Great Altai. Большой Алтай" столкнулись со сложностями при постановке на миграционный учет в Алтайском крае. Об этом на заседании оргкомитета по подготовке к проведению фестиваля сообщил начальник управления Алтайского края по туризму и курортной деятельности Евгений Дешевых.

"Сегодня у нас есть трудности с постановкой на миграционный учет иностранных граждан, прибывающих для участия в фестивале. Связано это с тем, что они останавливаются в основном лагере, у которого нет адреса, и в связи с этим их миграционная регистрация несколько затруднена. Вместе с департаментом внешних связей мы эту ситуацию пробуем правильно разрулить, надеемся, что все получится", – сказал Евгений Дешевых.

Он уточнил, что основной лагерь фестиваля расположен в урочище Щеки в Смоленском районе Алтайского края, а среди 700 участников будет около 70 иностранцев.

Также, по словам Евгения Дешевых, пока не до конца решен вопрос о том, как спасатели будут обеспечивать безопасность на территории проведения соревнований. Заместитель руководителя ГУ МЧС России по Алтайскому краю Владимир Драчев заверил, что на площадке будет работать 12 человек личного состава и четыре единицы техники.

Напомним, Международный туристско-спортивный фестиваль "Great Altai. Большой Алтай" пройдет в Алтайском крае с 8 по 16 июня 2019 года, он соберет 15 команд из 6 стран: Армении, Узбекистана, Монголии, Китая, Казахстана и России. В отдельных видах спорта, таких как парапланеризм и автотуризм, будут участвовать порядка 100 человек, в открытых соревнованиях – еще около 300 человек. В одном из видов спорта выступит единственный представитель Новой Зеландии.