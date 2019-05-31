Качество и надежность в эксплуатации демонстрируют горячекатаные бесшовные трубы стандарта ГОСТ 8732-78. Металлопрокат изготавливают на современных прокатных станах различной длины и толщины стенок. Трубы данного сортамента активно используются в строительстве и обустройстве различных коммуникаций. Подробнее о данном сортаменте можно посмотреть здесь.

Бесшовная горячекатаная труба – это основная продукция для создания строительных металлических конструкций. Металлопрокат является гарантом высокой стойкости и надежности, что ведет к повышению эксплуатационных свойств данного вида изделий. Выбор горячекатаных бесшовных труб очень велик. Они отличаются используемыми марками стали, формой, размерами и особенностями изготовления. Металлопрокат данного вида изготавливают в строгом соблюдении госстандарта.

Трубы обладают потребительским спросом среди компаний и строительных организаций. На изделии отсутствуют сварные и продольные швы. Производство такого сортамента труб считается трудоемким.

Особенно они задействованы в тех местах, где необходима повышенная прочность и надежность конструкций. Поэтому они пользуются большим спросом в качестве прокладки нефтяных трубопроводов, котельных систем и для многих других предназначений. Следует учесть, что при строительстве газопроводной коммуникации необходимо подобрать сталь, которая не поддается сероводородной коррозии.

Преимущества бесшовных труб:

• высокие механические характеристики металлопроката;

• повышенная стойкость к химическим влияниям;

• трубы не поддаются скручиванию и сгибанию;

• стойкость изделий к внешней среде и механическим влияниям;

• отличные эксплуатационные качества;

• классификация труб по виду сечения;

• экономичность трубного проката;

• отличная интенсивность и износостойкость материала;

• долгий период службы бесшовной трубы;

• высокая прочность и надежность;

• доступные цены на продукцию.

Бесшовные трубы, созданные горячекатаным методом, делятся на тонкостенный и толстостенный прокат. Трубный металлопрокат бывает мерной и немерной длины. По точности изготовления трубы делятся на обычную и повышенную точность.

Применение у данных труб весьма обширно:

– нефтедобывающая промышленность;

– строительство водопроводных и газопроводных коммуникаций;

– химическая отрасль;

– оборонная промышленность;

– судостроение;

– угольная индустрия;

– вагоностроение;

– тяжелая промышленность и другие сферы.