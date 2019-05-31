Сельскохозяйственная техника и аксессуары к ней необходимы для обработки земельных участков большого или малого размера. Так, с помощью культиватора для мотоблока от GARDENSHOP можно выполнить быстро рыхление и окучивание тяжелого грунта. Техника отличается по мощности двигателя, по выбору установки к ней навесного оборудования (культиваторы, почворезы, грабли), по массе и габаритам.

Грабли для мотоблока

На рынке сельхозоборудования представлен широкий ассортимент техники и комплектующих для нее. К выбору культиватора для мотоблока следует подходить особенно тщательно. Оптимальное решение – купить оригинальные грабли, которые подойдут непосредственно для мотоблока GARDENSHOP или трактора. Для них предусмотрен официальный гарантийный срок и последующее сервисное обслуживание. При продаже любых комплектующих предоставляется гарантия от производителя.

Можно выбрать модель по производителю, характеристике, типу крепления, типу привода, по назначению и агрегатированию; оборудование с задним катком или без него, с одноточечным или трехточечным креплением.

Основные разновидности граблей

Выделяют несколько разновидностей навесного оборудования – граблей для мотоблока – для разных моделей. Среди них:

классические;

навесные;

ворошильные.

Классические модели представляют собой веерные спицы. Расположены они одинаково по ширине всего изделия. При опускании грабли аккуратно сгребают траву, урожай кучками. Данные модели стоят недорого и наиболее популярны в сельском хозяйстве.

Карусельные грабли изготовлены по типу круговой карусели. Вся трава и сухостой вычесывается специальным колесом с шипами. Модель тщательно собирает солому в одну сторону.

Ворошильное оборудование отличается высокой производительностью. Предназначено для обработки больших площадей. Оборудование может включать в себя от трех до пяти колес для обработки почвы. При работе сено, трава собирается в боковую сторону ряда.

Все культиваторы для мотоблока изготовлены из безопасных материалов, о чем свидетельствуют сертификаты соответствия качества. За счет прямых поставок и собственного логистического склада магазина "ГарденШоп" в Алтайском крае всегда в наличии оригинальные грабли для мотоблока для различных моделей.