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12 офицеров полиции задержали в Кабардино-Балкарии

, ИА "Амител"
Их подозревают в покрывании потока суррогатного алкоголя
Фото: old.rustelegraph.ru

Фото: old.rustelegraph.ru

В Кабардино-Балкарии прошли массовые задержания действующих и бывших сотрудников республиканского управления ГИБДД, начиная с замруководителя ведомства, сообщает РИА "Новости".

В общей сложности задержано 12 человек, еще один находится в розыске. Их подозревают в участии в преступном сообществе с использованием служебного положения и получении взятки организованной группой.

По версии следствия, задержанные под руководством замначальника республиканского управления ГИБДД организовали покрывание потока суррогатного алкоголя, обеспечивая ему беспрепятственный проезд по трассе Р-127 "Кавказ".

За взятки перевозчики суррогата без опаски возили запрещенные грузы через КПП "Малка" и по территориям Зойского, Баксанского, Майского, Прохладненского и Урванского районов.

Общая сумма взяток, по подсчетам правоохранителей, составила минимум 42 млн рублей.

Всех уличенных в коррупции полицейских уволят из органов внутренних дел.

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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