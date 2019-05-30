В Кабардино-Балкарии прошли массовые задержания действующих и бывших сотрудников республиканского управления ГИБДД, начиная с замруководителя ведомства, сообщает РИА Новости.

В общей сложности задержано 12 человек, еще один находится в розыске. Их подозревают в участии в преступном сообществе с использованием служебного положения и получении взятки организованной группой.

По версии следствия, задержанные под руководством замначальника республиканского управления ГИБДД организовали покрывание потока суррогатного алкоголя, обеспечивая ему беспрепятственный проезд по трассе Р-127 "Кавказ".

За взятки перевозчики суррогата без опаски возили запрещенные грузы через КПП "Малка" и по территориям Зойского, Баксанского, Майского, Прохладненского и Урванского районов.

Общая сумма взяток, по подсчетам правоохранителей, составила минимум 42 млн рублей.

Всех уличенных в коррупции полицейских уволят из органов внутренних дел.