Газон в центре Камня-на-Оби зарос коноплей, сообщают "Каменские известия".

После появившихся сообщений СМИ об этом, площадку оперативно освободили от дурман-травы организации, привлеченные администрацией Каменского района.

Там уточнили, что никакого умысла высаживать коноплю во время озеленения не было. По словам представителей властей, такая ситуация возникла из-за того, что семена были случайно завезены вместе с грунтом, а затем проросли.

В ближайшее время подрядная организация, ответственная за озеленение участка, приведет участок в надлежащий вид, пообещали в районной администрации.