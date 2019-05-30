Первая в мире система "умных ценников", разработанная студентами НГТУ, 28 мая начала проходить тестирование в одном из магазинов Новосибирска, сообщает пресс-служба университета.
Ее особенность – возможность самостоятельно анализировать все необходимые данные для правильного ценообразования.
Программа оценивает количество продукции на складе, спрос на нее, срок годности и другие значимые факторы, предлагая продавцу оптимальную цену либо самостоятельно ее выставляя.
При этом цена отображается в режиме "онлайн" на специальной электронной плате, напоминающей своим видом обычный ценник.
Также она способна отслеживать и анализировать поведение покупателей, которые посещают магазин.
Это происходит через мобильные устройства, которые имеют с собой практически все покупатели.
Высчитывая расстояние до Wi-Fi модуля, устройство составляет "карту" движений, отмечая, у каких продуктов покупатель дольше задерживался.
Разработка студентов выполнена из электронной бумаги, полочного каркаса, управляющего модуля и подключается по беспроводной сети к компьютеру.
Комментарии
Это чё? Типа, подошёл, на ценнике 100 руб, пока дошел до кассы, а там уже 200??
Скоро умные ценники заменят в магазинах глупых покупателей...