Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков поделился своей оценкой экономического положения россиян, сообщает РИА "Новости".

По его словам, президент озвучивал "некие негативные тенденции", и этот процесс вызывает беспокойство.

Тем не менее он выразил абсолютную убежденность, что российские власти предпринимают все необходимые меры, чтобы выправить ситуацию.

"Именно для этого и задуманы национальные проекты, именно для этого они сейчас ускоренными темпами реализуются, чтобы выправить ситуацию", – подчеркнул Песков.

Он акцентировал внимание на том, что правительство имеет четкое понимание, какие процессы происходят в стране и что нужно делать, чтобы изменить жизнь населения в лучшую сторону.