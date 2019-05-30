Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков поделился своей оценкой экономического положения россиян, сообщает РИА "Новости".
По его словам, президент озвучивал "некие негативные тенденции", и этот процесс вызывает беспокойство.
Тем не менее он выразил абсолютную убежденность, что российские власти предпринимают все необходимые меры, чтобы выправить ситуацию.
"Именно для этого и задуманы национальные проекты, именно для этого они сейчас ускоренными темпами реализуются, чтобы выправить ситуацию", – подчеркнул Песков.
Он акцентировал внимание на том, что правительство имеет четкое понимание, какие процессы происходят в стране и что нужно делать, чтобы изменить жизнь населения в лучшую сторону.
Комментарии
ой надаже, а чё недотумкали когда доллар в два раза дороже сделали, чё врать-то, всё вы знали со спецом так сделали, чтобы всех на бабки чпокнуть, а своим добавить
патаму как нефть упала в цене и своим баблишка стало мало. чё, у народа забрать - этож самое простое чем разгонять дармоедов то
а ещё умудрится импартозапретить то чего в помине у нас не по сути и качеству в ответ на то что ништяковать не дают в нормальных странах нужным людям
Тем не менее, он выразил абсолютную убежденность, что российские власти предпринимают все необходимые меры, чтобы эти выправить ситуацию.
Ага. Например пенс. возраст повысить)))
Хоть не забывают
30.05.2019 20:47
Пионер
Мож он имел ввиду для своих выправить?
Прав Владимир Владимирович, Песков несет пургу в словоблудие слов.
Национальные проекты это признак сырьевой зарегулированной экономики. Верной венесуэльской дорожкой идёте товарищи!
Просто надо перестать воровать выводя все ресурсы за рубеж инвестируя в зарубежные проекты.
а воз и ныне там))))
Цирк уехал а балаболы и клоуны остались.