Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков поделился своей оценкой экономического положения россиян, сообщает РИА Новости.

По его словам, президент озвучивал "некие негативные тенденции", и этот процесс вызывает беспокойство.

Тем не менее, он выразил абсолютную убежденность, что российские власти предпринимают все необходимые меры, чтобы эти выправить ситуацию.

"Именно для этого и задуманы национальные проекты, именно для этого они сейчас ускоренными темпами реализуются, чтобы выправить население", — подчеркнул Песков.

Он акцентировал внимание на том, что правительство имеет четкое понимание, какие процессы происходят в стране и что нужно делать, чтобы изменить жизнь населения в лучшую сторону.