Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков поделился своей оценкой экономического положения россиян, сообщает РИА Новости.
По его словам, президент озвучивал "некие негативные тенденции", и этот процесс вызывает беспокойство.
Тем не менее, он выразил абсолютную убежденность, что российские власти предпринимают все необходимые меры, чтобы эти выправить ситуацию.
"Именно для этого и задуманы национальные проекты, именно для этого они сейчас ускоренными темпами реализуются, чтобы выправить население", — подчеркнул Песков.
Он акцентировал внимание на том, что правительство имеет четкое понимание, какие процессы происходят в стране и что нужно делать, чтобы изменить жизнь населения в лучшую сторону.
Комментарии
ой надаже, а чё недотумкали когда доллар в два раза дороже сделали, чё врать-то, всё вы знали со спецом так сделали, чтобы всех на бабки чпокнуть, а своим добавить
патаму как нефть упала в цене и своим баблишка стало мало. чё, у народа забрать - этож самое простое чем разгонять дармоедов то
а ещё умудрится импартозапретить то чего в помине у нас не по сути и качеству в ответ на то что ништяковать не дают в нормальных странах нужным людям
Тем не менее, он выразил абсолютную убежденность, что российские власти предпринимают все необходимые меры, чтобы эти выправить ситуацию.
Ага. Например пенс. возраст повысить)))
30.05.2019 20:47
Пионер
Мож он имел ввиду для своих выправить?