Пятница, 31 Май, 07:19

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 65,06
€ 72,42
Обь
459см -12

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное ЕГЭ-2019Опрессовка-2019АТР-2019
Новости

Дети и взрослые будут довольны: радуемся лету 1 и 2 июня в ТРЦ "Пионер"

, ИА "Амител"
1 и 2 июня в ТРЦ "Пионер" встречаем лето играми, танцами и подарками

Начало лета – событие, которое нужно отмечать весело, ярко и незабываемо. ТРЦ "Пионер" приглашает всех на День защиты детей и встречу лета 1 и 2 июня. Вас ждет целых два дня безудержного веселья и море подарков.

1 июня с 13:00 пройдет праздник День защиты детей. ТРЦ "Пионер" подготовил для вас:

  • самых топовых героев;
  • квест для детей;
  • фотозону;
  • аквагрим;
  • сладкую вату для всех гостей;
  • шоу мыльных пузырей;
  • крио шоу;
  • серебряное шоу;
  • самое главное – розыгрыш подарков.

ТРЦ "Пионер" выберет шесть победителей. У всех вас есть возможность уехать обратно на супервелосипеде, самокате или скейтборде. Для участия в розыгрыше необходимо пополнить карту "Пионер Парка" от 500 рублей и зарегистрироваться на кассе.

А 2 июня на фуд-корте ТРЦ "Пионер" пройдет танцевальное мероприятие IG DANCE. Лето уже дарит нам теплые дни, каникулы начались, а значит, нет причин сидеть дома, приходите в ТРЦ "Пионер" развлекаться. С 14:00 до 17:00 – целых три часа зажигательных ритмов.

В программе:

  • Танцы народов мира. Развлекаясь, узнаем новое и погружаемся в культуру разных стран. Скучно точно не будет.
  • Конкурсы для самых ярких танцоров – покажите, как вы двигаетесь, станьте лучшими и выиграйте призы от партнеров и спонсоров.
  • Увлекательные мастер-классы от профессиональных танцоров города. Теперь вы точно выучите новые движения, станете самыми пластичными и артистичными.
  • Потрясающий аквагрим, который дополнит образ для танцев. Краски, блестки, усики и ушки – мастера-художники помогут вам принять незабываемый облик.
  • Для пополнения сил – вкуснейшая сахарная вата.
  • Фонтан хорошего настроения, бодрых песен, зажигательных ритмов и улыбок. Уходя с праздника, вы унесете домой вдохновение и заряд позитива на все лето.

Вход на все праздничные события в ТРЦ "Пионер" – свободный. Приходите!

ТРЦ "Пионер"
г. Барнаул, проспект Ленина, 102в
Сайт
ВКонтакте
Instagram
Одноклассники

На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Смотрите также
Загрузка...
Партнёры

Комментарии

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
07:12
Блондинка или брюнетка: выбери самый удачный образ звездных красавиц 0
07:00
Дети и взрослые будут довольны: радуемся лету 1 и 2 июня в ТРЦ "Пионер" 0
06:57
Иностранные участники Great Altai не могут встать на миграционный учет 0
06:26
Кто должен платить налог на имущество и по каким ставкам 0
06:13
Коты, которым все равно как они выглядят к лету 0
06:01
Как часто в Барнауле появляются новые улицы и кто им придумывает названия 1
05:15
ВЦИОМ разъяснил, как получил 31,7% доверия Путину 3
04:46
До 15 лет за "пьяные" ДТП: Госдума одобрила новые наказания 0
03:25
Песня Адель вошла в тройку лучших в истории человечества 0
02:01
Роулинг написала новые рассказы про Гарри Поттера 0
01:39
Путину показали устройство для контроля усталости водителя 0
00:57
В 75% докторских диссертаций нашли плагиат 0
23:54
ЦБ обозначил угрозу ужесточения санкций 0
23:33
Эксперт рассказал об опасности утреннего кофе 1
23:14
Минздрав объяснил рост числа выпивающих россиян 0
22:57
Глава ВЦИОМ заявил о росте рейтинга Путина 1
22:30
В России могут уровнять НДФЛ россиян и иностранцев 0
22:16
Россия вошла в топ-20 самых посещаемых стран 0
21:54
В России стало меньше непьющих людей 1
21:35
Падает, но растет: Песков не нашел объяснений рейтингу Путина 0
21:05
В Горном Алтае откроют музей в форме острога XVIII века 0
20:50
В Алтайский край не пустили 20 тонн мяса птицы и 550 кг колбасы 0
20:28
В "Единой России" потребовали наказать чиновников за коноплю вместо газона 1
20:08
В Кремле обеспокоены уровнем дохода россиян 7
19:44
Первые в мире "умные ценники" появились в Новосибирске 0
19:29
В Камне-на-Оби убрали коноплю с центральной клумбы 0
19:04
12 офицеров полиции задержали в Кабардино-Балкарии 0
18:45
В Новосибирской области избили толпой депутата ЛДПР 0
18:24
Эксперты рассказали, каким будет урожай яблок в Алтайском крае 0
18:11
Когда жителям Барнаула дадут горячую воду по контуру ТЭЦ-3 6
17:53
Гранты до 3 млн рублей смогут получить участники форума АТР 0
17:44
Двое водителей погибли в лобовом ДТП в Новосибирской области 2
17:31
Грузовик сбил пятилетнего велосипедиста в Барнауле 3
17:14
Алтайского пенсионера будут судить за сбыт государственной награды 4
17:01
Главный пляж Барнаула станет в два раза больше 1
16:53
Экс-министр Украины предрек стране катастрофу 0
16:45
Двух выпускников в Алтайском крае удалили с ЕГЭ по математике 2
16:42
Бесплатный спортзал открыли в алтайском селе местные бизнесмены 0
16:28
Барнаульским школам не хватает 3,4% учебников 6
16:13
В ожидании лета: как прошла очередная сессия АКЗС 1
16:01
Осторожно тромбы: почему происходит закупорка сосудов 3
15:57
Преподавателя арестовали за взрыв в академии Можайского 0
15:43
Труп женщины нашли на свалке в Змеиногорске 0
15:26
МЧС предупреждает о резкой смене погоды в Алтайском крае 0
15:17
Онищенко объяснил совет пожилым жить "чуть-чуть впроголодь" 6
15:04
Родственники утонувшего мужчины на Алтае просят помощи в поисках его тела 0
14:55
Массовое родительское собрание пройдет в Барнауле в День защиты детей 1
14:43
31 мая пройдет субботник в барнаульском парке "Юбилейный" 0
14:31
Историческую квест-комнату "Сталинградская битва" перевезут в Бийск 0
14:16
В бюджет хотят внести еще 4,7 млрд рублей на доплаты к пенсии 0

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", И.О. Главного редактора: Елена Лепезина.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.