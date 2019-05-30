Координатор проекта "Городская среда", депутат АКЗС Игорь Панарин ("Единая Россия") рассказал о резонансной ситуации с взошедшей вместо газона коноплей, сообщает пресс-служба партии.

По его словам, это нарушение было выявлено еще 23 мая, а убрали "конопляные поля" только спустя неделю.

Он выразил мнение, что на проект "Городская среда" тратятся огромные деньги, а такое отношение к делу все портит.

"Вместо того, чтобы получить повод для гордости, мы получаем такую "славу" на весь край и Россию", — констатирует Панарин.

Депутат заявил, что такое не должно оставаться безнаказанным.

"Ситуацию с халатностью властей отдельных муниципалитетов и подрядчиков при реализации программы мы будем выносить на совещание краевого уровня, которое пройдёт в ближайшие дни", — пообещал парламентарий.