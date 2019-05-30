В Алтайский край не пустили 20 тонн мяса птицы и 550 кг колбасы

Управления Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай пресекло ввоз из Казахстана на территорию Рубцовского района продукцию сомнительного качества, сообщает пресс-служба ведомства.

Сначала россиянин попытался ввезти 20 тонн мяса птицы. В ходе проверки сопроводительных документов выяснилось, что они оформлены с нарушениями. В связи с этим груз не пропустили через границу.

Затем была пресечена попытка ввоза 550 кг колбасы ТОО "Арай-East-Food" (Казахстан). Дело в том, что на распространение продукции этого производителя ввели запрет в России в связи с тем, что в его колбасных изделиях неоднократно выявляли фальсификцию сырья.