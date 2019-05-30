1 июня 2019 года в Чемальском районе между селами Узнезя и Элекмонар откроют музей "Форт Куюм", сообщает Библиотека сибирского краеведения.

Он представляет собой полномасштабную реконструкцию русского деревянного пограничного острога XVIII века. Подобные сооружения строили казаки, когда продвигались вглубь Сибири.

Посетители смогут прогуляться по системе защитных сооружений и своими глазами увидеть, как был организован острог.

В частности, на территории расположены продовольственный амбар, пороховой погреб и иные сооружения, соответствующие XVIII веку.

Музей будет работать с ежедневно сг 10:00 до 20:00. Вход обойдется в 200 рублей. За услуги экскурсовода придется доплатить еще 300 рублей.