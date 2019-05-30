Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал падающее доверие россиян к Владимиру Путину, сообщает "Интерфакс".

Он не нашел объяснения этому факту, особенно учитывая, что соцопросы показывают рост доли граждан, одобряющих деятельность президента до 65,8%.

И как одновременно с этим может падать доверие к Путину до 31,7%, Песков никак не может понять.

"Мы ждем какого-то анализа наших уважаемых специалистов, как коррелируются эти данные: как может падать уровень доверия, но расти электоральный рейтинг", – заявил пресс-секретарь главы государства.

Ранее руководитель ВЦИОМ Валерий Федоров назвал причину падения доверия населения к Путину.