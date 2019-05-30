Глава Минфина Антон Силуанов анонсировал готовящиеся изменения в законодательство РФ, касающихся подоходного налога, сообщает ТАСС.

По его словам, правительство рассматривает предложение уровнять НДФЛ для россиян и иностранцев.

Сейчас с дохода граждан РФ в казну отчисляются 13%, а с дохода уроженцев других государств – 30%. При этом останется ли ставка НДФЛ для россиян прежней, министр финансов не уточнил.