Глава Минфина Антон Силуанов анонсировал готовящиеся изменения в законодательство РФ, касающихся подоходного налога, сообщает ТАСС.
По его словам, правительство рассматривает предложение уровнять НДФЛ для россиян и иностранцев.
Сейчас с дохода граждан РФ в казну отчисляются 13%, а с дохода уроженцев других государств – 30%. При этом останется ли ставка НДФЛ для россиян прежней, министр финансов не уточнил.
Комментарии
а то что в других государствах минимальная зп в разы больше это ничего? или что НДФЛ зависит от доходов и при минимальных зп вообще практически ничего не высчитывают, зато миллионеры могут и 40% платить
уровнять... про остальное молчу
Редакторы - то, хоть, существуют на Омиге??
Или всеобщая безграмотность в официальных СМИ это теперь норма?
31.05.2019 09:18
- гость -
Увы, норма. Здесь так точно.
По его словам, правительство рассматривает предложение уровнять НДФЛ для россиян и иностранцев
В сторону уменьшения или увеличения?