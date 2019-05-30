Минздрав России прокомментировал печальную статистику по потреблению алкоголя среди взрослых россиян, сообщает RNS.

В ведомстве уверены, что сокращение до 33% (на 7 процентных пунктов) доли непьющих людей – это следствие заморозки акцизов на алкогольную продукцию.

Медики не сочли совпадением тот факт, что рост доли выпивающих людей пришелся как раз на те два года, когда акцизы не росли.

"Акцизы не поднимались, а значит, их реальная величина понижалась на уровень инфляции", – констатировали в министерстве здравоохранения.

Врачи уточнили, что об этой теме следует вспомнить, когда будут опубликованы сведения о заболеваемости и смертности, связанные с употреблением алкоголя.