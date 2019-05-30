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Минздрав объяснил рост числа выпивающих россиян

, ИА "Амител"
Медики связали эту статистику с заморозкой акцизов на спиртное
Фото: spirtnoe.expert

Фото: spirtnoe.expert

Минздрав России прокомментировал печальную статистику по потреблению алкоголя среди взрослых россиян, сообщает RNS.

В ведомстве уверены, что сокращение до 33% (на 7 процентных пунктов) доли непьющих людей – это следствие заморозки акцизов на алкогольную продукцию.

Медики не сочли совпадением тот факт, что рост доли выпивающих людей пришелся как раз на те два года, когда акцизы не росли.

"Акцизы не поднимались, а значит, их реальная величина понижалась на уровень инфляции", – констатировали в министерстве здравоохранения.

Врачи уточнили, что об этой теме следует вспомнить, когда будут опубликованы сведения о заболеваемости и смертности, связанные с употреблением алкоголя.

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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