Сегодня, 31 мая 2019 года, самым узнаваемым часам Великобритании исполнилось 160 лет. История часов удивительна и уникальна, узнаем больше о юбиляре вместе с Amic.

1 Странное название В действительности знаменитое название Биг-Бен носит главный колокол, который находится внутри башни за циферблатом. Существует две основных версии происхождения такого имени. По одной версии, Биг-Бен назван в честь сэра Бенджамина Холла, первого руководителя отливки колокола. Он был довольно крупным мужчиной и носил прозвище Большой Бен. Вторая версия говорит о том, что колокол был назван так в честь чемпиона мира по боксу – супертяжа Бенджамина Каунта. Сегодня название Биг-Бен стало нарицательным. Его употребляют, когда говорят о самом тяжелом спортсмене в своей дисциплине.

2 Бешеная популярность Награда высшей пробы: интересные факты о Нобелевской премии Нобелевская премия вручается ежегодно с 10 декабря 1901 года за достижения "на благо человечества". 7417 1 Миниатюрная копия Биг-Бена – это самый популярный туристический сувенир в Лондоне. А вес настоящего колокола можно сопоставить с весом трех больших слонов. При этом сама башня стоит не ровно, а отклоняется на 22 сантиметра на северо-запад. Эксперты считают, что это произошло из-за продолжения ветки метрополитена.

3 Звонкие и четкие Звук курантов слышен на расстоянии до восьми километров. Их звон можно услышать в 11 часов 11 числа 11 месяца в честь памяти о перемирии и окончании Первой мировой войны. Это одни из самых точных часов в мире. И такая точность обеспечивается стопкой старинных британских пенни. Каждая монета прибавляет в ходу часов 2/5 секунды в сутки.

4 Как моют Биг-Бен Чтобы обслужить циферблат, каждые пять лет на башню забирается целая бригада профессиональных мойщиков. Чтобы не сорваться, работники спускаются вниз на тросах и кропотливо отмывают циферблат мыльным раствором. Во время празднования Нового года в Великобритании идет трансляция, настроенная на куранты Биг-Бена. По аналогии в России внимание обращено на часы Спасской башни московского Кремля.