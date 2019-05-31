Сегодня, 31 мая 2019 года, самым узнаваемым часам Великобритании исполнилось 160 лет. История часов удивительна и уникальна, узнаем больше о юбиляре вместе с Amic.
Странное название
В действительности знаменитое название Биг-Бен носит главный колокол, который находится внутри башни за циферблатом. Существует две основных версии происхождения такого имени. По одной версии, Биг-Бен назван в честь сэра Бенджамина Холла, первого руководителя отливки колокола. Он был довольно крупным мужчиной и носил прозвище Большой Бен. Вторая версия говорит о том, что колокол был назван так в честь чемпиона мира по боксу – супертяжа Бенджамина Каунта. Сегодня название Биг-Бен стало нарицательным. Его употребляют, когда говорят о самом тяжелом спортсмене в своей дисциплине.
Бешеная популярность
Миниатюрная копия Биг-Бена – это самый популярный туристический сувенир в Лондоне. А вес настоящего колокола можно сопоставить с весом трех больших слонов. При этом сама башня стоит не ровно, а отклоняется на 22 сантиметра на северо-запад. Эксперты считают, что это произошло из-за продолжения ветки метрополитена.
Звонкие и четкие
Звук курантов слышен на расстоянии до восьми километров. Их звон можно услышать в 11 часов 11 числа 11 месяца в честь памяти о перемирии и окончании Первой мировой войны. Это одни из самых точных часов в мире. И такая точность обеспечивается стопкой старинных британских пенни. Каждая монета прибавляет в ходу часов 2/5 секунды в сутки.
Как моют Биг-Бен
Чтобы обслужить циферблат, каждые пять лет на башню забирается целая бригада профессиональных мойщиков. Чтобы не сорваться, работники спускаются вниз на тросах и кропотливо отмывают циферблат мыльным раствором. Во время празднования Нового года в Великобритании идет трансляция, настроенная на куранты Биг-Бена. По аналогии в России внимание обращено на часы Спасской башни московского Кремля.
Скворцы забрали время
Часы не останавливались даже во время Второй мировой войны, но их циферблат не зажигали, чтобы не привлекать внимание врага. Башня Елизаветы, такое название достопримечательность получила в 2012 году, потеряла четыре с половиной минуты в августе 1949 года, когда стая скворцов уселась на минутную стрелку, которая в длину составляет 4,3 метра.
Под циферблатом часов имеется надпись: "DOMINE SALVAM FAC REGINAM NOSTRAM VICTORIAM PRIMAM", – которая переводится как "Боже, храни нашу королеву Викторию Первую". А по периметру башни написано: "Laus Deo" – "Хвала Господу". На данный момент часы Биг-Бен находятся на реставрации, которая продлится до 2020 года.
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