Центробанк обозначил наличие геополитических рисков в "Обзоре финансовой стабильности", сообщает RNS. Регулятор связывает их с угрозой ужесточения санкций против России.

В докладе отмечается, что стране за последние годы удалось повысить устойчивость к таким мерам.

Это достигнуто за счет накапливания международных резервов, наращивания сальдо текущего счета платежного баланса, профицитного бюджета, снижения инфляции и внешнего долга.

Тем не менее все еще остаются риски резкой реакции иностранных инвесторов на возможное ужесточение санкций, что может оказать негативное влияние на экономику РФ.