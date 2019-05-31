Сотрудники Европейского университета в Санкт-Петербурге провели исследование трудов кандидатов в доктора наук и лишь один из четырех не был уличен ими в плагиате, сообщает sciencepop.ru.

По случайной выборке исследователи отобрали 2648 докторских диссертаций, написанных с 2006 по 2015 год.

Затем эти работы проверили через программу "Антиплагиат". Технология показала, что не содержат плагиата лишь 25% диссертаций.

У остальных 75% нашлись большие куски заимствований у других источников.

Согласно результатам проверки, чаще всего слишком увлекаются копированием чужих текстов специалисты в областях сельского хозяйства, химии и юриспруденции.