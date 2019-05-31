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Путину показали устройство для контроля усталости водителя

, ИА "Амител"
Управляющий директор "Яндекса" продемонстрировал Yandex Signal Q1
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Управляющий директор "Яндекса" Тигран Худавердян продемонстрировал президенту России Владимиру Путину устройство, контролирующее уровень усталости водителя, сообщает "Коммерсант".

Yandex Signal Q1 чем-то напоминает видеорегистратор, только камера смотрит не на дорогу, а на лицо водителя.

С помощью специальной технологии устройство отслеживает 68 точек на лице автолюбителя, которые характеризуют его сосредоточенность.

Также оно отслеживает направление взгляда, повороты головы и частоту моргания.

В случае, если признаки говорят о высоком уровне усталости, устройство подает специальный сигнал.

До конца 2019 года компания планирует оснастить Yandex Signal Q1 около пяти тысяч автомобилей, в том числе такси "Яндекс", чтобы ограничивать доступ к заказам теряющим концентрацию водителям.

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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