Управляющий директор "Яндекса" Тигран Худавердян продемонстрировал президенту России Владимиру Путину устройство, контролирующее уровень усталости водителя, сообщает "Коммерсант".

Yandex Signal Q1 чем-то напоминает видеорегистратор, только камера смотрит не на дорогу, а на лицо водителя.

С помощью специальной технологии устройство отслеживает 68 точек на лице автолюбителя, которые характеризуют его сосредоточенность.

Также оно отслеживает направление взгляда, повороты головы и частоту моргания.

В случае, если признаки говорят о высоком уровне усталости, устройство подает специальный сигнал.

До конца 2019 года компания планирует оснастить Yandex Signal Q1 около пяти тысяч автомобилей, в том числе такси "Яндекс", чтобы ограничивать доступ к заказам теряющим концентрацию водителям.