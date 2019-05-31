Британская писательница Джоан Роулинг, получившая известность благодаря серии романов про ученика школы волшебства Гарри Поттера, написала новые рассказы про полюбившегося публике героя, сообщает радиостанция "Говорит Москва".

Первые два произведения увидят свет уже 27 июня. Они получили названия: "Гарри Поттер: путешествие по зельям и гербологии" и "Гарри Поттер: путешествие через чары и защита от тёмных искусств" и "Гарри Поттер: путешествие по зельям и гербологии".

Роулинг анонсировала еще два произведения, которые выйдут позднее. Изначально рассказы будут распространяться в электронном формате на четырех языках: английском, итальянском, немецком и французском.

Затем их планируется перевести и на другие языки. Писательница уже принимает предзаказы от фанатов серии.