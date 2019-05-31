Американское деловое издание 24/7 Wall Street опубликовало рейтинг лучших песен в истории человечества, сообщает газета "Труд".
В своих оценках эксперты портала основывались на статистических данных: числе проданных копий, полученного исполнителем дохода, успехе в хит-параде Billboard, количестве кавер-версий и других аспектах.
В результате первое место досталось бессмертной композиции Yesterday (1965 год) легендарной группы The Beatles.
Вторую ступень рейтинга занял дуэт Simon & Garfunkel с песней Bridge Over Troubled Water (1970).
Замкнул тройку сравнительно "свежий" трек Rolling In the Deep (2010) певицы Адель.
Дополнили пятерку лучших композиций Hey Jude от The Beatles и All of Me в исполнении Джона Ледженда.
В топ-10 также вошли: Bad Romance (Lady Gaga), Bohemian Rhapsody (The Queen), Let It Be (The Beatles) и Ain't No Sunshine (Билл Уизерс).
Комментарии
Американское деловое издание 24/7 Wall Street опубликовало рейтинг лучших песен в истории человечества
Как умиляют эти пафосные рейтинги, особенно в "истории человечества" . История человечества у этих даунов ограничивается половиной 20 и началом 21 века, а само человечество живёт исключительно в амэрике и англии
Любой трэк Битлов круче всех тут перечисленных (исключения - Рапсодия, которая по уровню таланта как на раз на уровне Битлз). При составлении таких рейтингов про Битлз вообще можно не писать, тупо закрепите один раз: самые лучшие песни в истории человечества написаны Битлз, а дальше составляйте что хотите.