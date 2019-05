Американское деловое издание 24/7 Wall Street опубликовало рейтинг лучших песен в истории человечества, сообщает газета "Труд".

В своих оценках, эксперты портала основывались на статистических данных: числе проданных копий, полученного исполнителем дохода, успехе в хит-параде Billboard, количестве кавер-версий и других аспектах.

В результате первое место досталось бессмертной композиции Yesterday (1965 год) легендарной группы The Beatles.

Вторую ступень рейтинга занял дуэт Simon & Garfunkel с песней Bridge Over Troubled Water (1970).

Замкнула тройку сравнительно "свежий" трек Rolling In the Deep (2010) певицы Адель.

Дополнили пятерку лучших композиций Hey Jude от The Beatles и All of Me в исполнении Джона Ледженда.

В ТОП-10 также вошли: Bad Romance (Lady Gaga), Bohemian Rhapsody (The Queen), Let It Be (The Beatles) и Ain't No Sunshine (Билл Уизерс).